Burgos no pierde el tiempo y recuerda a Sánchez varias actuaciones pendientes con la ciudad

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, no pierde el tiempo y apenas ha esperado a que los nuevos ministros del Gobierno de Sánchez tomen asiento para pedir un encuentro a varios de ellos para recordarles algunas cuestiones pendientes con la ciudad.

Así, la primera de los burgaleses ya ha remitido varias cartas a los ministros de Cultura, Ernest Urtasun, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitarles una visita y poder conversar sobre asuntos de sus departamentos, según ha avanzado este jueves la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Andrea Ballesteros.

En el caso del Ministerio de Cultura se plantean algunas actuaciones pendientes en Burgos, como por ejemplo el Hospital de la Concepción, que lleva muchos años a la espera de su rehabilitación para darle uso como Archivo Histórico Provincial y académico. “Desde el Gobierno central se lleva demasiado tiempo pretendiendo una partida económica en los Presupuestos Generales que no termina de materializarse”, decía la portavoz municipal, quien hacía referencia también a la ampliación del Museo Provincial, un edificio de interés arquitectónico y con unos fondos arqueológicos y artísticos de primera magnitud "que requieren de una apuesta decidida para contar con un espacio expositivo acorde a su relevancia”.

Ballesteros, además, apuntaba que en este encuentro con el titular fe la cartera de Cultura, de Sumar, quieren tratar la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Se refirió también a algunos proyectos pendientes de financiación por parte del Ministerio de Cultura,

En cuanto a Teresa Ribera, la alcaldesa quiere que conozca de primera mano el potencial de Burgos en hidrógeno verde, para que incluya a la ciudad en la red de distribución de este combustible, en el eje Valladolid-Palencia-Burgos. En este sentido, Ayala muestra en la misiva su “preocupación” por los planes de ENAGAS conocidos hasta ahora y que “excluyen” a Burgos y su provincia de la Red Troncal Española de H2 Verde. La alcaldesa recuerda que en la reciente ‘call of interest’ que ha realizado ENAGAS, más de 70 empresas burgalesas han mostrado su interés por incluir el hidrógeno verde en sus procesos productivos.

“Algunas de las multinacionales burgalesas punteras ya tienen desarrollada esta tecnología y la aplican con éxito, y otras muchas están a la espera de poder hacerlo”, explica Ayala, para quien su objetivo pasa por perder este tren energético.

Ballesteros, además, aseguraba que mantener el músculo empresarial de la ciudad es uno de los objetivos del equipo de Gobierno municipal. "Por ello decía- el hecho de que Burgos siga siendo una de las potencias industriales del norte de España es vital para fijar población, retener talento y generar nuevas oportunidades de empleo y negocio”. En este punto, se refería a la importancia también de la construcción por parte de la Junta del nuevo Parque Tecnológico.

La correspondencia del Ayuntamiento de Burgos con el Gobierno estatal incluirá también una petición para que se prorrogue el plazo de ejecución de un proyecto de soterramiento de contenedores de basura en la ciudad, que tiene un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los cuales, 400.000 son fondos europeos.

En este asunto, el concejal de Urbanismo, Manuel Manso, reconoce que el proyecto no se podrá adjudicar antes del 31 de diciembre porque la licitación no se ha aprobado hasta la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves. Si bien, "eso no será un problema”, apunta, en declaraciones recogidas por Efe.

La mayor dificultad estriba en el cumplimiento del plazo para terminar la obra, que finaliza en junio, porque “hay escasez de suministros de este tipo de equipos y será muy difícil poder cumplir ese requisito, por lo que esperamos obtener una prórroga”, ha afirmado.