Carlos Martínez: "El click definitivo para presentarme fue el 'no' presupuesto de Mañueco"

El nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido que el "click definitivo" para dar el paso y presentar su candidatura a este cargo fue el "'no' presupuesto" para 2025 anunciado pero no aprobado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha reprochado que se conforme con una "continuidad mimética" de proyectos "que se vienen heredando y nunca ejecutándose".

En una entrevista con EFE, Martínez ha insistido en que Soria es el paradigma de otros puntos de Castilla y León que ya "ni piden ni demandan porque nada esperan de este Gobierno autonómico": "Soria es a Castilla y León lo que Castilla y León es a España", ha planteado sobre el nivel de reivindicación que deben tener los territorios y la necesidad de que la Comunidad adquiera un papel proactivo y relevante a nivel nacional y europeo.

Con respecto a la repercusión de su nuevo reto político en el futuro de Soria y el Ayuntamiento que dirige, Martínez ha reiterado que el proceso reivindicativo y de captación de recursos debe trasladarse al marco autonómico, para lo que ha pedido la "máxima implicación de los nueve equipos provinciales peleando y trabajando por dar cobertura a sus necesidades".

Para conseguir dicho objetivo, el alcalde de Soria considera fundamental una planificación estratégica que "no se puede llevar a cabo unilateralmente desde los ayuntamientos" sino que "debe ser una Comunidad autónoma que a través de una ordenación del territorio desarrolle una planificación estratégica alineada con la agenda urbana territorial 2030 europea".

Ordenación del territorio: todo a 30 minutos

Martínez ha reiterado que el primer paso es "reconocer" las desigualdades que existen a nivel provincial para, mediante un proceso de comarcalización de los servicios públicos y privados, "partir de una foto fija del momento actual" y reflexionar sobre si la forma en la que se prestan los derechos de ciudadanía, educación, sanidad, protección social... "es o no la correcta".

"No podemos tener polígonos industriales ni trenes en todos los sitios, pero sí que tenemos en el marco de nuestras competencias como Administración autonómica, tener un mallado de red autonómica de carreteras que tenga un poco de criterio de dónde lo estamos invirtiendo y no de forma arbitraria", ha planteado como complemento a centros de referencia en poblaciones medianas, con la idea de "tener los servicios básicos y los derechos de ciudadanía en un radio máximo de 30 minutos".

En el caso de la sanidad rural, Martínez ha defendido la necesidad de que sea el profesional sanitario el que se desplace al municipio en que está el paciente, especialmente para personas mayores con la movilidad reducida, y no al revés, con una planificación de los recursos sanitarios existentes.

Su futuro y el Ayuntamiento: ¿Candidato?

En cuanto a su situación al frente del Ayuntamiento de Soria, Martínez ha concretado que su salida de la Alcaldía sólo se contempla si se convirtiera finalmente en candidato a presidir la Junta de Castilla y León, ya que ha dejado la puerta abierta a que si él mismo o el partido consideran que puede haber un "candidato o candidata" mejor, pueda darse esa circunstancia: "Quiero erradicar ese automatismo de que la Secretaría General asume directamente la candidatura", ha remarcado.

Sobre las reacciones del PP, ha lamentado "la falta de cortesía y clase" del Grupo Municipal Popular, que en su opinión "soñaba con la idea" de que su salida del Ayuntamiento fuera "algo inmediato", lo que ha negado tajantemente.

Martínez ha calificado de "argumentario simplista" las afirmaciones de la portavoz del PP, sobre el hecho de que ahora pueda priorizar los temas autonómicos en detrimento de la gestión municipal, ya que cuenta con un "equipo sólido" que ha conseguido "recuperar una utopía y convertirse en un partido mayoritario".

En este sentido, Martínez ha resaltado el trabajo y la unión de un PSOE provincial "fuerte" que ha demostrado, tras 18 años en la Alcaldía de la capital, que las cosas "se pueden hacer de otra manera" mediante "hechos y realidades" como el proyecto de transformación y modernización de la ciudad.

En cualquier caso, el alcalde de Soria ha aclarado que solo dejará la Alcaldía en el momento que tenga que tomar el acta de procurador autonómico, ya sea para ser presidente o para ejercer en la oposición, por lo que, por el momento, no contempla que se produzca un relevo en la alcaldía, aunque ha asegurado que hay "equipo suficiente para plantearlo", ha matizado.

El nuevo líder del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, es partidario de que su partido y el PP acometan una reforma de la Ley Electoral que permita gobernar a la lista más votada y, aunque ha considerado que en el contexto político actual le parece "imposible" un planteamiento de 'gran coalición', sería "deseable" alcanzar un pacto que favoreciera la estabilidad y la gobernabilidad.

Martínez ha asumido que el "contexto político actual de desconfianza" no cree que sea posible aplicar en España o Castilla y León el esquema que sí ha regido en otros países como Alemania, en referencia a la gran coalición entre los dos principales partidos.

"Más deseable sería un acuerdo de los grandes partidos para una reforma de la Ley Electoral, que facilitara eso y no quedara a la arbitrariedad o al interés de cada uno", ha resumido Martínez en referencia a la reforma que plantea, tras recordar que en 2016 fue de los dirigentes socialistas que defendió la abstención del PSOE en el Congreso de los Diputados para permitir la investidura de Mariano Rajoy (PP), ante el bloqueo en la formación de gobierno y la repetición de elecciones.

En aquel momento, ha rememorado que entendió que si el PSOE no sumaba los escaños necesarios para sacar adelante su investidura, era "menos malo" permitir la formación del Gobierno del PP, aunque ha añadido que posteriormente aprendió "la lección" de que "luego Rajoy hizo exactamente lo contrario" y en Castilla y León pagó al PSOE con "la otra moneda".

Martínez ha recelado de la fórmula del "pacto entre caballeros" que pudiera alcanzar con Mañueco -que también ha defendido esa fórmula en declaraciones públicas- y en cambio ha preferido que exista un "reglamento" en forma de reforma electoral en la que "los más votados gobiernan".

El futuro de Tudanca: "Le he pedido que siga"

Preguntado por el futuro inmediato del secretario autonómico saliente y actual portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, ha asegurado que "está todo hablado" y, aunque ha reconocido que le ha pedido "que siga al menos durante el periodo" en el que el grupo quede organizado, ha apostillado que sabe "cómo se las gasta Mañueco" y cómo le responderá "cada vez que le pregunte" en el Parlamento.

Sobre la formación de la futura Ejecutiva autonómica y la propia elaboración de las listas de las que saldrá el futuro grupo parlamentario, Martínez ha defendido la "autonomía de las provincias" para ofrecer su mejor "plantilla de jugadores" para este "proyecto colectivo". "Las provincias mejor que nadie sabe con qué personas cuentan", ha resumido.

La relación con el PP y con Vox

Preguntado por si impulsará un cambio en la relación con el PP a nivel autonómico, Martínez ha comenzado por decir que él no es un "hombre de broncas" o que le guste "la crispación", pero sí es alguien "serio", al que le gusta "la coherencia y la palabra": "Yo necesito que cuando dos nos damos la mano y acordamos un pacto, aquello se cumpla".

"Yo no voy a confrontar con Mañueco, no, yo voy a poner mi proyecto encima de la mesa", ha recalcado antes de añadir que, si a su interlocutor no le gusta su planteamiento, esperará "argumentos y contrapropuestas para intentar llegar a puntos de encuentro".

En este sentido, Martínez ha defendido que se puede "discrepar de cómo se hacen las cosas, pero desde el punto de vista de una planificación estratégica", algo que no ve en Castilla y León desde hace casi 40 años.

En el caso de la relación con Vox, ha indicado que están "en las antípodas" porque en su opinión este partido ha llegado a la política "a cargarse la política" y las instituciones, a través de la ruptura de consensos como la lucha contra la violencia machista y con su "negacionismo del cambio climático, entre otros asuntos.

Ha acusado a Vox de defender "la ley de la selva" para que prospere "el más fuerte", aunque ha considerado que el responsable de su acceso a las instituciones es el PP, con el que no cree que sus discrepancias actuales les vaya a impedir volver a pactar gobiernos.