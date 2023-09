Catarros de Septiembre

Aquí ando, a moco tendido escribiendo y no por un desamor de tantos corazones rotos de la vida. Ese pequeño y puñetero amigo, el resfriado común, sigue golpeando y noqueando mi cabeza hasta tal punto que me hace escribir una columna en plena catarsis de sudoración y angustiosa febrícula, pero oye, vaciar la RAM un rato no nos viene a nadie mal.

Y es que tanto cambio de temperatura le vuelven a uno loco el cuerpo y el alma y como dice Ana Torroja en su canción -Mi corazón, pum, pum, pum, pum- pues ahí seguimos dale que te dale. Por cierto, que el otro día tuve la suerte de charlar con ella tras la magistral lección de canto que dio a tanto nene “new-age” del autotune en su maravilloso concierto de las ferias y fiestas de Valladolid, y no pude más que expresarla mis deseos de volver a verla. Le dije textualmente: En España sólo hay dos directos gloriosos el tuyo y el de Laura Pausini. Ana, cercana y grandísima como es ella, se ruborizó y me dio las gracias y charlando un poco más marchose a su camerino a tomar aire.

Qué cosas tiene la vida ¿verdad? Historia viva de la música de nuestro país humilde y admirable. ¡Cuánto artista de tres al cuarto tendría que aprender de su generosidad con el público!

Más de dos horas, dándolo todo, bailando y cantando su repertorio y las canciones de Mecano, un escenario sencillo, guitarra, bajo, batería y teclado, no necesita más, y como colofón final pedía a sus fans que le dijeran qué canciones del repertorio querían para que ella las cantara a capela. ¡Y lo hizo!

¡Tanto que aprender! ¡Ay, el ego de tantos y tantas por las redes que hacen que un video tomándose un Ibuprofeno les eleve al mayor número de visitas! (Perdón por la licencia, pero ese fármaco ahora mismo es el mejor amigo que tengo en mis manos)

¡Juventud divino tesoro! Esto es una carrera de fondo y que hagan acopio de economía y autoestima pues ya casi todo niño y niña quiere ser de mayor influencer y no va a haber soporte para tanta autoproducción de galas de ocasión.

¡Tik, tok! (Llaman a la puerta)

- ¿Quién es?

- ¡Soy yo! ¡He venido para darte otra noche más en bucle sin dormir viendo vídeos, pero no tengo nada que ver con los problemas de insomnio ni con la falta de atención!

- ¡Ah pasa, pasa!

No nos preocupemos, la economía va fenomenal, pues no dependemos en absoluto del turismo ni de la época estival. Si todo son desasosiegos tontos, lo importante es que separes los envases del residuo orgánico hombre, que todo hace en esta vida.

Todos felices en una maravillosa puesta de sol de posiblemente el mejor verano para España, el turista viajado, comido e hipotecado para pagar su asueto es el turista más feliz del mundo.

Lo del precio de los alimentos, los suministros y demás lo dejamos para otro momento, que la vida es breve y total ¿para qué?

Me voy a tomar la temperatura a ver qué tal va la “feber”, casi que prefiero eso que tomársela al mundo. ¡Atchís! Sean felices.