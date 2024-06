El Consejo de Cuentas pide a las Diputaciones más transparencia y rigor en la contratación

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha reclamado a las Diputaciones Provinciales de la Comunidad que ofrezcan más transparencia y rigor en la publicación de datos referidos a la contratación de estas instituciones públicas, después de detectar algunas omisiones y errores en estos trámites correspondientes a 2021.

El presidente del Consejo, Mario Amilivia, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, donde ha planteado las cinco recomendaciones que ha elaborado esta institución en su informe sobre la contratación de las Diputaciones con las empresas que participan en sus licitaciones, tras el análisis de 60 contratos, seleccionado por su mayor importe, que suma en total 93,1 millones de euros, el 67% del total contratado en ese ejercicio.

En concreto, el informe plantea que es necesario que las Diputaciones establezcan un protocolo que garantice el envío de las relaciones certificadas de los contratos adjudicados a la Plataforma de Rendición de los Órganos de Control Externo, así como los documentos de formalización y de los extractos de los contratos señalados en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro de los plazos establecidos.

También reclama el Consejo de Cuentas que las instituciones provinciales remitan al portal de transparencia toda la información sobre la contratación realizada, de forma ordenada, estructurada y de fácil acceso.

Por otra parte, el informe se dirige a las Diputaciones de Burgos, Palencia y Zamora para recordarles la obligación de publicar la formalización y la incorporación del correspondiente documento contractual en el perfil de contratante, así como el envío del anuncio de formalización al Diario Oficial de la Unión Europea en los contratos sujetos a regulación armonizada.

El Consejo subraya la necesidad de "extremar el rigor para evitar que no se otorgue la mayor puntuación a la oferta económicamente más favorable o que no se publiquen documentos sustanciales de la licitación y del contrato", lo que en ocasiones implica que el contrato no se adjudique al mejor licitador, según ha explicado Amilivia.

El informe pide que las Diputaciones reflejen "con el suficiente desglose los elementos tenidos en cuenta para la asignación de los puntos otorgados en las actas de las mesas de contratación, que deberán publicarse", entre otros problemas detectados.

En el caso de la Diputación de Palencia, Amilivia ha pedido finalizar la tramitación del expediente incoado en un contrato, a efectos de determinar la posible existencia de responsabilidades, en la retirada de la oferta antes de la adjudicación, así como la imposición, en su caso, de las penalidades correspondientes.

Visión de los Grupos Parlamentarios

Tras escuchar la primera intervención de Amilivia, ha sido el turno de los grupos parlamentarios, cuyos portavoces han coincidido en el agradecimiento al Consejo de Cuentas por la realización de este tipo de análisis.

El procurador del PP David Beltrán ha valorado las conclusiones del "importante" informe para garantizar que se gestionan adecuadamente los fondos públicos en las Diputaciones, instituciones a las que ha defendido por intentar cumplir con los requerimientos, aunque tienen "carencias y deficiencias que tienen que mejorar".

Beltrán ha remarcado que "la transparencia debe ser un pilar de la contratación pública", por lo que ha animado a las instituciones provinciales a dar cumplimiento a estas recomendaciones.

En representación del PSOE, la procuradora Consolación Pablos ha lamentado que la "actitud de colaboración" que observa el Consejo en las Diputaciones no se haya plasmado en el envío de documentación esencial para el análisis profundo de los contratos, lo que no ha facilitado la inspección y le ha llevado a calificar de "deficiente" la gestión en esta materia.

La socialista ha echado en falta el análisis de algunos de los contratos de consorcios y patronatos dependientes de las Diputaciones Provinciales, a la vez que ha criticado que en todos los casos se haya producido un incumplimiento en el cumplimiento de obligaciones vinculadas a la transparencia y publicidad, ya que estas instituciones tienen medios suficientes como para acometer estos trabajos.

Por su parte, el procurador de Vox Javier Teira ha aplaudido el informe por servir para mejorar la transparencia de estas instituciones, aunque ha reivindicado pasos en la simplificación administrativa para facilitar el cumplimiento por parte de las instituciones públicas y también que el Consejo de Cuentas reduzca los juicios de valor sobre sus informes y se centre en aportar datos objetivos.

Por su parte, el procurador de la UPL José Ramón García ha alertado de que los incumplimientos son "un poco generalizados" en todas las diputaciones, por lo que ha denunciado que, pese a cumplir el procedimiento, hay "cierto libre albedrío al realizar estos procesos de contratación de empresas".

En su réplica, Amilivia ha remarcado que este informe adquirirá sentido cuando el debate sea asumido por las Diputaciones Provinciales en los casos que se reflejan incumplimientos, con "carencias e ilícitos" que deben ser analizados por estas instituciones