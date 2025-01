La VI Feria Apícola Internacional de Zamora ‘Meliza’ atraerá a más de un centenar de expositores y contará con unos 150 estands

El recinto ferial de Ifeza, en la capital zamorana, acogerá los días 14, 15 y 16 del próximo mes de febrero la VI Feria Apícola Internacional de Zamora ‘Meliza’, que contará con la participación de más de un centenar de expositores y con unos 150 estands.

“Es la feria profesional de los apicultores, no solo de nuestra provincia, sino también de toda España. Meliza es una feria en expansión, en crecimiento y se ha consolidado como referente en el sector de la apicultura. Es la feria apícola más grande de la península ibérica”, destacó el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

“Causa bastante interés en la prensa especializada a nivel europeo, que ya nos posiciona como una feria referente a nivel internacional. De hecho, este año, Meliza va a ser el segundo mayor evento apícola de Europa y lo hemos conseguido en una provincia muy humilde, en la que hay personas con talento que son capaces de sacar adelante este tipo de proyectos”, añadió.

La Feria Meliza cuenta con un presupuesto de 140.000 euros para su organización, de los que 100.000 los aporta la Diputación de Zamora, mientras que los 40.000 euros restantes corresponden a patrocinios de varias entidades, como Caja Rural de Zamora.

“Evolución espectacular”

“La evolución de Meliza ha sido espectacular en los últimos tres años. En 2023, contó, como feria profesional, con 68 expositores y 100 estands; en 2024, pasó a 88 expositores y 120 estands y, en 2025, sin haberse cerrado el plazo de inscripción, que termina mañana, tenemos confirmados 104 expositores y 144 estands”, precisó.

Javier Faúndez hizo estas declaraciones en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora durante la presentación de la VI Feria Apícola Internacional de Zamora ‘Meliza’, que se celebrará en el recinto ferial de Ifeza, en la capital zamorana, los días 14, 15 y 16 de febrero.

También participaron en el acto el secretario de Apis Durii - Unión Profesional de Apicultores de Zamora y director de Meliza, Francisco Alonso; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora y responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto; la gerente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, Natalia García, y el diputado provincial de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz.

Además, Meliza se complementará con la celebración, de forma simultánea en esos mismos días, del XII Congreso Nacional de Apicultura, que cuenta ya con 300 inscritos y en torno a medio centenar de comunicaciones orales. “Hemos conseguido traer a Zamora, por primera vez, este congreso”, subrayó Faúndez Domínguez.

“Tenemos dos objetivos en el ámbito de la apicultura: que Zamora sea un referente nacional e internacional en el sector de la apicultura, cosa que estamos consiguiendo, y potenciar un sector que genera riqueza y empleo en el mundo rural”, apuntó.

Por su parte el organizador de Meliza, Francisco Alonso, auguró que, en la sexta edición, la Feria alcance, probablemente, su “cota máxima” en el ámbito nacional. “Tenemos que asumir que llega un punto en el que seguir creciendo comienza a ser complicado. Somos totalmente conscientes de la responsabilidad que esto implica y es que, como mínimo, tenemos que pretender mantenernos porque crecer nos va a resultar complejo ya que, básicamente, no hay más empresas en el sector”, expuso.

“Solo dos o tres empresas en España y en Portugal no van a estar presentes y no es por que no hayan pretendido apuntarse. Se inscribieron y, por diferentes problemas, tuvieron que echarse atrás. Nuestra principal preocupación a partir de ahora mismo va a ser mantener esta feria en lo más alto y que continúe siendo un referente a nivel internacional”, subrayó.

“Humildad y liderazgo”

Por su parte, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, coincidió con el presidente de la Diputación al valorar que Zamora se posicione en un lugar destacado en el ámbito internacional por lo que a la miel se refiere. “Zamora es una provincia humilde pero la humildad no va reñida con el liderazgo. Y Zamora, en miel, es líder y, como es líde,r, este congreso tiene que ser, indudablemente, el centro nacional de la miel, tiene que reactivar todavía mucho más el sector”, indicó.