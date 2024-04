Mañueco reivindica la Transición: "Fue el gran acto de generosidad de los españoles"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, invitó este martes al centro-derecha, espectro político al que pertenece el Partido Popular que él mismo encabeza en la Comunidad, a huir de la “superioridad moral” que, según matizó, “por algún extraño motivo” se atribuye a la izquierda desde la Transición.

Así lo afirmó el mandatario autonómico en declaraciones recogidas por Ical durante la presentación del libro ‘Éxodo y poder. Una historia crítica de la derecha española’, escrito por el periodista Graciano Palomo, que tuvo hoy lugar en el Palacio de Figueroa, sede del Casino de Salamanca.

En este sentido, el presidente del PP castellano y leonés manifestó su coincidencia con la obra de Palomo en la necesidad del centro-derecha de despojarse de esa atribución en el espectro contrario desde el periodo que dio paso a la democracia, que fue “el gran acto de generosidad de todos los españoles, el verdadero pacto de convivencia” y se refirió en este punto a que “quienes han atentado contra su mejor fruto, la Constitución del 78, no ha sido el centro, ni la derecha, sino la izquierda actual que, liderada por Sánchez, no la entiende nadie, ni se reconoce a sí misma”.

Fernández Mañueco, no obstante, elogió la “fortaleza” del Partido Popular, cuya historia centra el contenido del libro y que el presidente de la Junta equiparó con una “encina”, árbol que prolifera en la dehesa salmantina, por sus “profundas raíces”. “La militancia, los cargos, la gente que defiende nuestras ideas y que, en momentos difíciles, nos ha sostenido”, refirió.

Además, manifestó otra “coincidencia” con las opiniones vertidas en el libro escrito por Graciano Palomo que es “la necesidad de establecer una estrategia para ganar, no para sobrevivir”, en referencia a los objetivos políticos del Partido Popular. “Necesitamos una alternativa solvente y eficaz. No queremos un Gobierno que, como el actual, esté empeñado en sobrevivir, sino que quiera transformar para mejor la vida de nuestro país. Hacer reformas y no vender la Constitución a trozos, como se está haciendo en este momento”, criticó, en referencia al Gobierno socialista del Ejecutivo central.

El mandatario autonómico, sin embargo, sí puso el foco sobre el “cainismo” que, desde su punto de vista, caracteriza al centro-derecha “de esta tierra y del resto de España”. “Hay quien dice que en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos son verdaderos. Bueno, yo creo que también hay amigos verdaderos en política.

Pero la historia es muy importante y en este libro hay muchos datos para trabajar sobre la historia política desde hace décadas”, aseguró.

Mañueco agradeció la designación de Graciano Palomo para presentar su libro, acto que definió “de cariño”, además de “un placer” y “una responsabilidad” y “de legítimo orgullo”.

Sobre el libro, afirmó que “tiene que servir como enciclopedia” pues es la suma de la historia del centro-derecha desde que se denomina Partido Popular. “40 años de oficio, habitual en las tertulias, uno de los analistas políticos más agudos, más seguidos y, sobre todo, con un periodismo crítico que no e casa con nadie, responsable y serio”, opinó sobre el informador.

“Como periodista, siempre acudes a las fuentes, lo compruebas todo de manera meticulosa, quieres profundizar, justificar y documentar todo lo que escribes, sin casarte con nadie. Has hecho elogios, pero también críticas. Y ser de Castilla y León es una de las militancias que más has ejercido. Te agradezco el amor que demuestras por nuestra tierra, que me hayas elegido para presentar tu libro y aquí en mi ciudad y, sobre todo, la importancia histórica que le das a este libro”, resumió Fernández Mañueco, elogiando su estilo “directo, certero, ágil, dinámico, y con humor”.