Mañueco arenga a los suyos para lograr "una gran victoria" en Europa

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado este mediodía el Comité Autonómico del partido, que ha llegado en un momento clave con hasta tres elecciones importantes en los próximos meses: las vascas este domingo y las catalanas en mayo pero, sobre todo, las europeas de junio.

Por ello, las primeras palabras del líder popular a los suyos han sido para arengarles de cara a estas citas electorales y convocarles a un nuevo esfuerzo: "Os pido que estéis a tope, yo lo estoy", decía Mañueco, quien pedía a los afiliados y altos cargo del partido que mantengan la tensión y trabajen con intensidad y compromiso para movilizar a los simpatizantes para que el mensaje del PP llegue a todos los rincones

El dirigente salmantino, que confirmaba entre aplausos que la vicesecretaria general del PP además de consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, será quien presida el comité de campaña de las Europeas, hacía especial hincapié en su intervención en estos comicios al Parlamento europeo del 8 de junio, para lo cual pedía a los populares de Castilla y León que den todo lo que tienen para conseguir "una gran victoria". "Está en nuestras manos", apuntaba.

En este sentido, advertía a los suyos de que no hay que pensar que las europeas no van con ellos sino que hay que asumirlas como propias y trasladaba a los suyos algunos de los mensajes "claros y nítidos" que deben lanzar estas semanas a la sociedad: No al "Sanchismo", no a la amnistía y sí al proyecto de Feijóo y la Constitución.

Al respecto, Mañueco aseguraba que el mensaje que debe llegar a los castellanos y leoneses es el de que la única manera de vencer a Sánchez y sus socios es concentrar el voto en el PP, pero también defender con vehemencia los valores y señas de identidad el partido, como son la igualdad, la libertad y la solidaridad, así como trasladar que frente a un PSOE al que no reconoce nadie, "ni siquiera ellos mismos", decía, el PP es un partido fiel a España y sus principios.

"A Sánchez no le preocupan los ciudadanos sino solo sus intereses para seguir en La Moncloa", decía Mañueco, para quien el presidente del Gobierno "ha quedado reducido a un mero guinista de relatos de ficción". "Relatos de ficción -proseguí- frente a las mordidas lamentables de los casos de corrupción, frente a la perversión de las instituciones y frente al blanqueamiento del terrorismo". Frente a esta "política lamentable" de Sánchez, el líder popular defendía la moderación y el estilo de Feijóo a quien llamaba a ayudar para llevarle a La Moncloa.

Ecuador legislatura

Este viernes se cumplirán dos años de la toma de posesión de Mañueco como presidente de la Junta en la actual legislatura, por lo que el mandato se encuentra en su ecuador. Por ello, durante su intervención en el Comité Autonómico, hacía un breve repaso a los logros que se han conseguido en este tiempo y que en su opinión ponen de manifiesto que Castilla y León "funciona".

En este sentido, se refería a que la Comunidad puede seguir presumiendo de contar con los mejores servicios públicos de España, sobre todo en Educación, la Dependencia y Sanidad, destacaba el aumento del apoyo a las familias a través de ayudas a la compra y alquiler de vivienda, a la conciliación, con la gratuidad del programa Crecemos ; o a la natalidad, con ayudas como los 2.500 euros del cheque bebé.

También ponía en valor que gracias a los empresarios y los trabajadores sobre todo, pero también a las políticas de la Junta, Castilla y León cuenta en estos momentos con la cifra de paro más baja desde 2008, con tres años seguidos de descenso interanual del paro y de aumento de la afiliación, al tiempo que la Región sigue liderando el incremento de las exportaciones o del Índice de Producción Industrial en España. "Y todo ello -destacaba- bajando los impuestos y con la fiscalidad más baja de la historia".

También sacaba pecho Mañueco del apoyo de la Junta al campo, mediante ayudas a la sequía o para combatir la enfermedad hemorrágica epizoótica en la ganadería, pero también dando la cara y respaldando las reivindicaciones agrarias que han movilizado al sector este año. Unas demandas que el presidente de la Junta considera "justas" mientras avanzaba que las harán suyas y alzarán la voz para denunciar las injusticias, especialmente en el caso de la competencia desleal de productos de fuera de la Unión Europea.

En definitiva, el líder del PP defendía la eficacia y utilidad de su Gobierno de coalición con Vox, entre otras cosas también, por haber ejecutado el pasado año el 95 por ciento de los presupuestos. "Cumplimos con hechos y realidades y la gente sabe que somos un Gobierno que da solvencia, estabilidad y certidumbre a las familias y las empresas", afirmaba, al tiempo que advertía a Sánchez que Castilla y León plantará cara a las ocurrencias del Gobierno de España, como en materia de vivienda con el precio en las zonas tensionadas, y que acudirá a los tribunales siempre que se atente contra los intereses de los castellanos y leoneses.

Finalmente, y teniendo en cuenta también que el PP es el partido más vitado en Castilla y León en las últimas elecciones municipales (gobierna en el 84 por ciento de los municipios) y en las generales (más del 40 por ciento del voto), Mañueco aseguraba que el PP es el partido de la tierra y en el que confía la gente, y por ello insistía en pedir a los suyos que estén orgullosos de lo que se está haciendo, que mantengan la tensión y pisen el acelerador de cara a las europeas para lanzar un mensaje fuerte y contundente a Europa de que España y Castilla y León están combatiendo el daño que está haciendo Pedro Sánchez al país y los españoles.