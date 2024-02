Maroto destaca la estabilidad del Gobierno de Castilla y León donde las señas de identidad del PP están “permanentemente” presentes

El vicepresidente primero del Senado y senador autonómico por Castilla y León, Javier Maroto, destacó hoy en Valladolid la estabilidad del Gobierno de coalición de la Junta, donde las señas de identidad del Partido Popular están “permanentemente” presentes con los hechos y sus políticas. Además, precisó que los “fantasmas” que, a veces, se anuncian quedan, al final, en palabras y no se concretan.

Con motivo de su participación en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León, subrayó la importancia de tener un presidente como Alfonso Fernández Mañueco al que se le pueda pedir consejo y tener como “referencia” en los gobiernos de coalición. En este sentido, manifestó que la dirección nacional del PP valora la “grandeza”, el “conocimiento”, la “paciencia” y el “día a día” del presidente de la Junta para llevar a cabo un Gobierno que es estable, Recordó que el Ejecutivo autonómico acaba de presentar un proyecto de Presupuestos para 2024 en el que crecen todas las partidas que llevan las señas de identidad del PP de la sanidad, la educación, los servicios sociales, la defensa de las personas mayores, la dependencia y las infraestructuras. “Es el Partido Popular en esencia”, aseveró.

Javier Maroto subrayó, según recogió la Agencia Ical, que el Gobierno de Castilla y León fue el primero de coalición del PP con otros partidos que “no se conocían”, después de que en Andalucía pactara con Vox pero sin entrar en el Gobierno. “Y no ha sido la última comunidad autónoma en seguir con este modelo”, observó.

Preguntado por si el acuerdo entre PP y Vox para alcanzar un Gobierno de coalición en Castilla y León generó “incomodidad” en la sede de Génova, Maroto dejó claro que hubo tranquilidad, en todo momento, por que tanto en Andalucía como en la Comunidad se explicó, “meridianamente claro”, el documento del acuerdo. “Hay muchos perfiles en la gran familia del Partido Popular pero siempre han funcionado bien las personas que tienen una idea clara y concreta de España, además de una buena gestión y una manera transversal de liderar. Yo lo llamo moderación”, expuso.

El vicepresidente primero del Senado manifestó que, al formarse el Gobierno de Castilla y León, hubo quien quiso

“pintar” ese acuerdo de “extremismo” y “radical”, pese a los perfiles moderados de Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. “La misma noche de los acuerdos se hicieron públicos los documentos de estabilidad de gobierno. Había muchos miedos de lo que podía pasar pero, tras leer, esos documentos, los suscribí por que no había ningún asunto que me pudiera sonrojar”, apuntó. Por el contrario, criticó que los acuerdos de Pedro Sánchez no se conocen y se ocultan por que se avergüenzan, además de que la otra parte los quiere contar cuando les intereses. “Por tanto, lecciones las justas de lo que significa estabilidad y entenderse entre distintos para formar un gobierno y lo que significa no renunciar a tus señas de identidad”, sentenció.

Además, apuntó que el PP autonómico y Fernández Mañueco tienen “mucho que decir” en Madrid por que defendió que es “imposible” entender España sin Castilla y León. Fue entonces cuando alabó las figuras del presidente de la Junta y Alberto Núñez Feijóo, antes presidente de la Xunta de Galicia, por que ambos entienden la España diversa a través de sus realidades territoriales, lo que calificó como una “fortuna”.

Maroto aseguró que el PP en el Senado hace lo mismo que los gobiernos autonómicos populares “por contraste”. No en vano, señaló que una de las frases que más ha “dolido” en Castilla y León ha sido la del ministro del Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, al calificar la Comunidad como un “geriátrico a cielo abierto”. “Es un enorme error político y una prueba del modelo de gestión del PSOE central, al reconocer que ha tirado la toalla en la lucha contra la despoblación ”, sostuvo. Por el contrario, valoró el “respeto” y el “cariño” del Partido Popular por las personas mayores, con consejeros de la Junta con “alma”. Algo que se traduce en las inversiones de la Junta en educación, sanidad, servicios sociales, apoyo a las familias, empleo y defensa de los agricultores y ganaderos, que ayudan a combatir la despoblación.