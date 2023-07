Martín Garrix reúne a más de 10.000 personas en su concierto de Simancas (Valladolid)

El Dj Martín Garrix ofreció un concierto en las instalaciones deportivas ‘Los Pinos’ de Simancas (Valladolid) con el que presentó su ‘World Tour 2023’ ante más de 10.000 incondicionales. El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana y Pandora Producciones con ‘Simancas Villa de la Música 2023’ dieron la oportunidad única de ver en directo en nuestra comunidad a uno de los líderes más enérgicos de la escena Dj mundial, Martín Garrix. El artista lo dio todo en un set de alto calibre desplegando su estilo donde se funden ‘big room’, ‘progressive’, ‘electro' y ‘deep house’.

El público se sumergió en el sonido siempre en evolución de este brillante productor musical, y disfrutó de su arsenal de hits, desde 'Won't Let You Go', ‘Matisse y Sadko’, 'Diamonds' a temas superventas como 'In The Name Of Love' y 'Scared To Be Lonely'.Garrix combinó su “siempre atrevida” selección musical con una producción audiovisual, tecnológica y de alto impacto sobre el escenario con su gran Cruz de Led, pantallas sobre las que se emitían constantes visuales de vanguardia, láser, efectos de fuego y un potente sistema de sonido.

La cita con Martín Garrix, se produjo tras las actuaciones de los Dj intencionales, Albert Novo, Hajj. Con solo 22 años este joven, también productor y originario de la Ciudad de México ha logrado posicionarse dentro de la escena nacional e internacional. Su sonido se caracteriza por adoptar todas las derivaciones del género house que llena de energía cada lugar donde se presenta.

El testigo lo tomó Brian Cross, uno de los DJs españoles con mayor proyección mundial, famoso por su trabajo en las mejores salas de España y su participación en los mejores festivales, a continuación Abel Ramos y Justin Mylo caldearon el ambiente para que a medianoche apareciera Garrix en el escenario de Simancas Villa de la Música, tras una enorme cruz de led para ofrecer un espectáculo de hora y media.

Tras la actuación de Garrix, la fiesta continuó con Brooks, DJ y productor neerlandés orientado al future house y al progressive house; y Javi Reina que con su estilo musical derivados del house (electro, progressive…), informa Ical.