El mundo del universal escritor Stefan Zweig aterriza en Palencia

La exposición itinerante 'Stefan Zweig. Autor universal' recala en Palencia tras haber cosechado un importante éxito en la Biblioteca municipal Eugenio Trías de Madrid, el Museu d'Història de Valencia y el Ateneu Barcelonès. Un recorrido que le muestra, no solo como autor “superventas de su época no exento de polémica", si no también como un viajero “incesante” que recorrió Europa, América, Rusia o la India hasta terminar sus últimos días exiliado en Brasil huyendo de la persecución del régimen nazi. Una nueva parada para una exposición que surgió en 2022 en la Bilbioteca Nacional de Austria (Viena) con motivo del 80 aniversario de la muerte del autor. Podrá verse hasta el próximo día 5 de mayo en el Centro Cultural Lecrác de la capital. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés; el embajador de Austria, Enno Drofenik; y el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Mariano Sampedro, inauguraron la muestra.

Stefan Zweig (Viena,1881-Petrópolis,1942) es uno de los escritores en lengua alemana más leídos en todo el mundo. Un interés que se manifiesta a través de las muchas adaptaciones al cine, traducciones y reediciones de sus textos y un fenómeno literario que es el objeto de esta muestra que se inauguró en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena y que, tras un periplo por Madrid, Valencia y Barcelona, llega a Palencia.

A través de manuscritos originales, cartas, fotografías y grabaciones audiovisuales, la exhibición trasporta al espectador alrededor del mundo retrocediendo en el tiempo hasta ‘El Mundo de Ayer’, del extinto Imperio Austro-Húngaro de los Habsburgo, al que Zweig consideraba como “un modelo de coexistencia de diferentes pueblos y nacionalidades”. Como pensador pionero de la idea de una Europa unida, promovió un tipo de literatura que trascendía las fronteras de cada nación.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes en horario de 9.00 a 21.45 horas, los sábados de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.45 horas y los domingos y festivos entre las 10.00 y las 14.00 horas.

Además, con la colaboración del ‘Cine Club Calle Mayor’, el Ayuntamiento de Palencia desarrollará un Ciclo de Cine y Literatura que incluye cuatro conferencias sobre el autor. Así, el 11 de abril bajo el título ‘Stefan Zweig: Historia de una obsesión’ se llevará a cabo la primera de ellas a cargo de la influencer y divulgadora literaria, María López Rodríguez, así como la proyección de la película ‘Carta de una desconocida’, dirigida por Max Ophuls y protagonizada por Joan Fontaine y Louis Jordan.

Ya el 18 de abril, la cita será con la catedrática de lengua y literatura del IES Jorge Manrique y académica de la Institución Tello Téllez de Meneses, Beatriz Quintana Jato y la conferencia ‘La huida imposible de Stefan Zweig’. A continuación se proyectará la película ‘Ya no creo en el amor’, dirigida por Roberto Rossellini y protagonizada por Ingrid Bergman.

Asimismo, el 25 de abril el profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y traductor al castellano de varias obras de Zweig, Carlos Fortea Gil, ofrecerá la conferencia ‘El mundo perdido de Stefan Zweig’ y se visionará la película ‘Stefan Zweig, Adiós a Europa’. Para finalizar el ciclo, el día 2 de mayo se podrá disfrutar del film ‘La Promesa’ y la charla coloquio ‘La mujer en la obra de Zweig. Una perspectiva de género’. Será a cargo de la profesora de literatura de la Universidad Popular de Palencia, Elisa Hermano Rebolledo. Todas las conferencias tendrán lugar en el salón de actos del Centro Cultural Lecrác a partir de las 18.30 horas.