Olga Seco advierte de la deriva "superficial" a la que se abocada la sociedad

"La sociedad en la que estamos inmersos cada vez es más superficial. Y el legado de los clásicos se está perdiendo". Así lo reflexiona la escritora y columnista zamorana, Olga Seco, que lleva plantando cara desde hace tiempo a lo que ha denominado la "apología de la mediocridad", con las redes sociales como principal protagonista, y cada vez más, en estos tiempos que corren.

La velocidad en la que estamos inmersos, "está haciendo que cada vez más gente ridícula y simple, con el único mérito que es el de tener una legión de seguidores", se hayan convertido en un auténticos gurús de miles de jóvenes, que pretenden emularlos y cuya finalidad en la vida es la de ser instagrameros o tiktokeros, denuncia Seco.

Y uno de los grandes males de esta sociedad presente, reflexiona, viene por el hecho de que a los niños pequeños, en vez de ponerles un libro en la mano, se les pone un móvil o una tablet. "Internet es una arma maravillosa, si se sabe usar pero en manos de estos chicos..."

"Se ha implantado la ley del mínimo esfuerzo y se está dejando a un lado y abandonando a los artistas y pintores de vieja escuela, personas como mi padre- Enrique Seco San Esteban- que han sacado todo su legado desde el esfuerzo y desde la humildad", y eso ahora no se valora tanto, lamenta.

Preguntada si esta moda de las redes sociales y los influecers e instagrameros es "pasajera", Olga Seco San Esteban afirma que "ha venido para quedarse" e incluso irá a peor. "Si Cervantes, Goya o Larra levantaran cabeza...", reflexiona.

Además, esta situación está llevando a una sociedad que está haciendo individuos más solitarios, que no salen del móvil, de las series, y que son incapaces de hilvanar una conversación. "Hay jóvenes con 24 años que tienen auténticos imperios y teletrabajando. Como dice Pérez Reverte, en algún momento llegará un meteorito..."

Es por ello que finaliza haciendo una reflexión. "Yo me crié con un artista, y donde la conversación en familia era fundamental, abría la mente. Pero ya esa gente pensadora y reflexiva no interesa. Hay que volver a leer, a ir a los museos, y a aprender las las viejas glorias, y no de series y de bailes chorras en el móvil".