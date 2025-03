PP y oposición urgen de nuevo a la Junta a que inicie los trámites para presentar las cuentas de 2025

El Grupo Popular y toda la oposición, con la abstención de los dos no adscritos -Javier Teira y Ana Rosa Hernando-, pidieron hoy de forma casi unánime a la Junta que inicie los trámites necesarios para presentar de manera urgente ante las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2025, así como la ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que los acompaña.

El debate de política general de la Junta se cerró en la cámara autonómica con la petición expresa de que se presente ante el parlamento unas nuevas cuentas, pues las actuales están prorrogadas, en línea con la oferta lanzada este miércoles por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de iniciar una ronda de consultas con los grupos para explorar pactos en materia presupuestaria, pero también en otras áreas como la financiación autonómica, la sanidad pública o el Corredor Atlántico, entre otras.

Un día después, la primera propuesta de resolución del Grupo Socialista en este sentido cosechó un apoyo abrumador en la cámara autonómica con 78 votos a favor y dos abstenciones. De esta forma, el PP se unió al resto de los partidos de las Cortes para aprobar la iniciativa que justifica la petición de nuevos presupuestos ante la necesidad de mantener las inversiones, así como por la prestación de los servicios públicos y la lucha contra la despoblación.

Esta iniciativa se una a otra proposición no de ley del Grupo Socialista que se aprobó hace meses para pedir nuevos presupuestos a la Junta en este último año de legislatura. De momento, la cámara respaldó hace cinco meses el techo de gasto -límite de gasto no financiero- planteado por la Junta y que supone la base de las nuevas cuentas. Tras varias rondas de contactos y cruce de propuestas y condiciones, los presupuestos no han llegado al parlamento, a pesar de que en octubre la Junta informó de un anteproyecto.

Aranceles

Por otra parte, las Cortes aprobaron por una amplia mayoría una iniciativa del PP que rechaza el establecimiento de aranceles “claramente perjudiciales” a la exportación de automóviles y de productos agrarios y agroalimentarios. Por ello, instan a la Junta a dirigirse al Gobierno para que establezca “urgentemente” medidas específicas de apoyo al sector, tras convocar a éste y a las comunidades.

De la misma forma, se aprobó con la abstención de Vox una propuesta de resolución del Grupo Socialista, con el ‘no’ de Vox, que unía la defensa del Diálogo Social y el impulso de un Plan de Promoción Industrial y Desarrollo para Castilla y León con la defensa de la industria agroalimentaria y el sector vitivinícola de las “amenazas” por la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, para paliar sus consecuencias, pedía llevar a cabo las medidas que sean necesarias, dentro de las competencia de la Junta.

103 propuestas adelante

Los grupos parlamentarios cerraron hoy el debate de política general, el último de esta legislatura, con la aprobación de 103 propuestas de resolución, lo que supone el 69,59 por ciento de las 148 admitidas a trámite, ya que una de Vox no fue aceptada por los servicios jurídicos de las Cortes. Se trata del número más elevado de los últimos años.

En concreto, del total de las aprobadas 29 corresponden al Grupo Popular, que pese a estar en minoría solo perdió la votación de una; 19 al Grupo Socialista; 15 a Vox; 24 a UPL-Soria Ya; 16 al Grupo Mixto (Pablo Fernández, Francisco Igea y Pedro José Pascual). Sin embargo, pese al elevado número de las que vieron luz verde, ninguna de ellas consiguió la unanimidad.

Hubo dos propuestas inadmitidas, una de Vox y otra de Podemos. La de Vox refería a una de las banderas de Vox como es el Pacto Verde y la Agenda 2030. Así, promover, en el ámbito de sus competencias, la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad. En cuanto a la de Podemos, relativa a las macrogranjas.

Grupo Popular

La mitad de sus 30 propuestas de resolución se dirigen al Gobierno central con protagonismo ante los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y en contra de la condonación de la deuda y a favor de revisar el sistema de financiación, ésta última fue la única no aceptada.

Entre las que sí salieron adelante figuran la petición a la Junta de un nuevo acuerdo de simplificación administrativa y reducción de la burocracia o los anuncios realizados ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como los bonos para actividades extraescolares, los bonos al consumo para estimular el comercio local o reforzar el transporte de emergencias sanitarias.

Al Gobierno se pide más plazas de médicos al sistema de salud y que reconsidere el mapa de transporte por carretera, mientras que a la Junta la creación de una plataforma telemática desde la que se facilite la elaboración y la homologación de los planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales.

La popular Mercedes Cófreces enmarcó las propuestas en tres ejes: avanzar en el compromiso con los servicios públicos sanidad, educación y servicios sociales donde observó un “margen para la excelencia” ; protección de los derechos y de la economía de los castellanos y leoneses donde rechazan la condonación de la deuda a las comunidades; y la reclamación al Gobierno de infraestructuras viarias pendientes.

Grupo Socialista

Entre las 19 propuestas socialistas aprobadas, además de la presentación de los presupuestos, que cosechó 78 síes y solo dos noes de los no adscritos, figuran restablecer el Diálogo Social, destinar el 1 por ciento del presupuesto a la protección del patrimonio, aprobar un plan de fomento de Ávila o garantizar la entrada en funcionamiento del hospital de Aranda de Duero en 2027.

En materia sanitaria se acordó una partida en los próximos presupuestos para la reforma del hospital de El Bierzo, la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia de Palencia en el año 2026 o proyectar y construir a la mayor brevedad posible el Hospital de Estancias Medias y dotar de la unidad de radioterapia pública en el Complejo Hospitalario de la provincia de Segovia.

Igualmente se aceptó licitar, antes de que finalice el año 2025 , las obras de adecuación y modernización de la carretera ZA-921 entre la Puebla de Sanabria y Rihonor para su conexión con Portugal.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, que desgranó las propuestas de su grupo, afirmó que ayer el presidente de la Junta inauguró “la carrera electoral con un relato falso y lleno de fantasías sin ver la realidad de Castilla y León”, cuyos agravios y desequilibrios atribuyó a las políticas del Partido Popular.

Grupo Vox

El grupo liderado por David Hierro fue el que menos apoyo cosechó a sus propuestas de resolución, con quince aprobadas, entre ellas planificar la construcción de nuevos embalses, presas y balsas para garantizar el regadío en Castilla y León y establecer un mapa de afección medioambiental y de usos del suelo que limite la instalación de macroproyectos de energías renovables en zonas que afecten a cultivos.

También se aprobó elaborar de forma urgente el Plan de Apoyo al relevo generacional, establecer una fecha concreta de finalización, de la obra de la subestación eléctrica del polígono industrial de Vicolozano (Ávila) o dar cumplimiento a la aprobación del Plan Territorial de la Sierra de la Demanda que era compromiso de legislatura.

El portavoz adjunto de Vox, Ignacio Sicilia, aseguró que el PP tiene la “oportunidad” de “enderezar el rumbo” y de hacerles cambiar a futuro su opinión sobre ellos, ya que señaló ahora no es buena por su “pobre legado” y lo demostrado ayer.

UPL-Soria Ya

Del Grupo UPL-Soria YA, las Cortes pidieron dejar sin fondos públicos a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, exigir al Gobierno autonómico que emplee en sus comunicaciones los términos autonómico y comunidad autónoma, así como que los fondos transfronterizos se destinen a las provincias que tienen frontera con Portugal.

También, pidieron impulsar la autovía León-Braganza, el instituto de Villaquilambre (León) y exigir un fondo económico de compensación en favor de las provincias generadoras de energía renovable. A todo ello se unieron las unidades de ictus de Zamora y El Bierzo, las camas UCI de León y la radioterapia para El Bierzo.

Además, reclamaron destinar al menos el 25 por ciento del presupuesto anual total del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) a la Atención Primaria. Para Soria, pidieron un plan de desarrollo del sector logístico y mejorar el transporte a la demanda en Soria.

De la misma forma, exigieron al Gobierno la electrificación de la línea ferroviaria Soria-Torralba o la construcción de un paso provisional y un enlace con la Autovía del Duero (A-11) para evitar que el tráfico de largo recorrido y pesado atraviese el casco urbano y el puente medieval, que sufrió un derrumbe a consecuencia de las últimas borrascas.

Grupo Mixto

Pablo Fernández consiguió colar dos de sus propuestas de resolución, como implementar un parque público de vivienda, tanto en propiedad como de alquiler, de al menos un 20 por ciento de mercado y en la que insta a la Junta a presentar un proyecto de ley que impida financiar con dinero público a medios de comunicación que hayan sido condenados judicialmente por publicar informaciones falsas.

En cuanto a las de Francisco Igea vieron luz verde las relativas a contar con un plan de ahorro y diversificación energética, con una agenda razonable en Atención Primaria y a regular a través de un decreto la calidad de los centros residenciales, pero se rechazó la que pedía ayudas para enfermos de ELA.

Fue Pedro Pascual, dentro de los miembros del Grupo Mixto, quien sacó adelante más propuestas, hasta ocho, como realizar un estudio para reducir el uso de pantallas, contar con un Plan Específico destinado a las Ciudades de la Comunidad de Castilla y León declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO o impulsar el desarrollo del Corredor Atlántico en la provincia de Ávila.