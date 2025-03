Mañueco reprocha a Vox sus imposiciones, amenazas e intentos de chantaje

“Lo que no acepto ni como presidente, ni como Gobierno de Castilla y León son imposiciones, amenazas e intentos de chantaje”. Con estas palabras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, justificó hoy su respuesta a las condiciones para un acuerdo que el portavoz de Vox, David Hierro, dejó por escrito en el atril de las Cortes. El jefe del Ejecutivo cogió el papel, lo arrugó y lo tiró al suelo en un claro gesto de negativa a aceptar estos requisitos. “Yo no me tomé eso como una propuesta formal y seria que esté escrita y negociada desde Castilla y León”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo no entró a valorar la posición del presidente valenciano Carlos Mazón que si aceptó las condiciones de Vox y se limitó a señalar que él hablaba desde su “responsabilidad como presidente de Castilla y León”, pero cargó, sin citar, contra la formación de Santiago Abascal de quien dijo: “hay otras fuerzas políticas que le dan las instrucciones desde Madrid”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

Alfonso Fernández Mañueco reiteró el ofrecimiento a todos los partidos del arco parlamentario de desarrollar una ronda de contactos para abordar cuestiones de Comunidad entre las que citó los presupuestos, la financiación autonómica, PAC o vivienda, entre otras.

En la misma línea se pronunciaba el portavoz de la Juna, Carlos Fernández Carriedo, que sentenció que Vox “se ha equivocado” al dejar ayer en el atril de las Cortes un documento con sus exigencias para un acuerdo presupuestario, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, arrugó y tiró al suelo, porque “la Junta no acepta imposiciones, ni amenazas, ni chantajes”.

Carriedo recordó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el gesto del presidente “hay que ponerlo en contexto” porque no es de recibo que el portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, dejara esas exigencias redactadas “en otro lugar” y afirmara que sino se aceptaban “su precio seguiría subiendo”. “La Junta no acepta imposiciones, ni chantajes, ni amenazas”, repitió.

“Esto es lo que pudimos ver ayer”, dijo el portavoz, quien no obstante insistió en que desde el Gobierno regional, mantiene su postura de “mano tendida” para reunirse con todos los grupos para alcanzar acuerdos “positivos” para Castilla y León, “siempre pensando en el interés general”. “Así nos tendrán siempre con la puerta abierta, pero si se trata de dejarnos un documento redactado en otro sitio con una imposición de antemano y amenazas de seguir subiendo el precio, no”, argumentó.

Carlos Fernández Carriedo razonó que “vale el dialogo, el acuerdo y el interés general, porque pactar no es imponer, pero no estamos dispuestos a que se nos imponga y se nos amenace, Castilla y León no está dispuesta”. “Se han equivocado, porque con la Junta no valen amenazas ni chantajes”, sentenció.

Preguntado por si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, podría obligar a aceptara el pacto con Vox al máximo responsable de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, dejó claro que el dirige nacional del PP “es una persona muy respetuosa con las capacidades de los presidentes autonómicos y sabe que para Mañueco sólo valen los intereses de Castilla y León, y nunca aceptaría una imposición que afectara” a la Comunidad. Agregó que además “Feijóo nunca exigiría a un presidente autonómico una imposición”, porque ha sido “siempre muy respetuoso” con los responsables de las autonomías, al igual que lo fue y exigió respeto en su gestión.