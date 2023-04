Requejo (Zamora Sí): "Hay que buscar inversión fuera y dar ventajas fiscales"

Al presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, no le escuece que le llamen tránsfuga por dejar Cs para fundar Zamora Sí y como aspirante a la Alcaldía de Zamora por ese nuevo partido localista no se marca líneas rojas sobre futuros pactos más allá de los proyectos, según confiesa en una entrevista con EFE.

-¿Hay espacio para un partido zamoranista más allá del máximo dos concejales que logró el anterior partido localista con representación en el Ayuntamiento de Zamora?

-Creo que hay espacio para pelear por Zamora desde una alternativa diferente a los partidos tradicionales que han venido gobernando la provincia. Los partidos de ámbito nacional han demostrado con hechos que nunca se ha apostado por Zamora. Somos ambiciosos, vamos a salir a ganar las elecciones y a partir de ahí que la gente decida la mejor vía.

-Con el diccionario en la mano se le puede llamar tránsfuga por dejar Cs y seguir de presidente de la Diputación de Zamora ¿le escuece que lo hagan?

-No me escuece, le escuece más a quien lo dice. Tránsfuga es quien se va a otro partido estando en un puesto político, nosotros lo hemos hecho de al revés, hemos creado otro partido, yo me podía haber ido tranquilamente al PP o a cualquier otro partido y no he querido. Quiero pelear por mi provincia desde una opción más difícil, pero más apasionante y más bonita.

-Logró ser presidente de la Diputación siendo el único diputado de su formación con el apoyo de los diputados del PP, ¿alguna línea roja para pactar tras el 28-M?

-No se que línea roja tendrán los demás, pero nosotros vamos a tener un buen resultado y serán ellos los que tendrán que pactar con nosotros. Más que de pactos hay que hablar de propuestas, si son atractivas y buenas siempre podemos llegar a acuerdos con todos los partidos.

DIFERENCIAS CON SU VICEPRESIDENTE Y RIVAL

-¿Si ha compartido con el PP buena sintonía en el actual mandato y el que ahora es su vicepresidente le ofreció ir de número dos en su lista por qué no ha aceptado?

-Porque tengo otra visión de la provincia y otra idea de por donde debe de ir la ciudad y nosotros hemos liderado la presidencia de la Diputación. Tenemos que tener una ciudad más abierta, más moderna, con mejores servicios, con un mejor mantenimiento y, sobre todo, darla a conocer fuera.

-¿Cuál sería su proyecto estrella si llega a la Alcaldía al igual que Fromago lo ha sido como presidente de la Diputación?

-Tengo un par de ideas pensadas, no de ahora, sino desde que entré en la oposición hace siete años. Vamos a ver si somos capaces de llevarlas a cabo porque a la ciudad le hacen falta muchos estímulos.

-¿Qué es lo que más le han gustado de los ocho años de Francisco Guarido en la Alcaldía?

-No soy quien para valorarlo, tengo buena relación institucional y personal con el alcalde, hay que respetar lo que hace. Aunque no comparto muchas cosas, entiendo que la alcaldía es un puesto realmente complicado y lo digo desde la experiencia en la institución provincial. A partir de ahí cada uno que presente los proyectos que estimen oportunos y la gente apueste por los que tenga que apostar.

RECETA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

-¿Tanto la provincia como la ciudad de Zamora pierden población de forma galopante, no hay soluciones a nivel local y provincial?

-Aunque vamos muy tarde, sí hay soluciones, el ejemplo es formar un partido político para pelear por la provincia. Hay que salir a buscar la inversión y tener un catálogo de ventajas fiscales para esos inversores potenciales. La fiscalidad diferenciada por la que vengo peleando es un atractivo que se puede dar a esas empresas que se puedan deslocalizar de otras provincias.

-¿De cero a diez en cuanto a su valía, ponga nota a sus rivales por la Alcaldía?

- No voy a valorarlas, no me corresponde, la valoración la dará la gente en las urnas y lo que salga lo aceptaremos democráticamente como no puede ser de otra manera. A todos les deseo lo mejor, aunque un poquito siempre a nosotros que tenemos la mejor idea.