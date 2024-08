Al ritmo de los años 20 en un concierto flotante en Santa Marina del Rey (León)

El azud del río Órbigo de Santa Marina del Rey se convirtió en una pista de baile al aire libre. El concierto "VoloSwing, Piano a pedales, Jazz en tu orilla" transportó a los asistentes a la vibrante época de los años 20 con un espectáculo único a bordo de un piano flotante. Las melodías de jazz, swing y charlestón inundaron el ambiente, mientras el público se entregó al baile.

Un concierto singular y divertido, a bordo de una ingeniosa creación, mitad hidropedal, mitad barco de vapor, transportó a los espectadores a los felices años 20, fundiendo la naturaleza y el arte en una sola emoción. Los artistas a bordo de la plataforma flotante, Laurent Labejof (piano y trombón) y Voël Martin (voz y percusión), interpretaron un repertorio lleno de sonidos de jazz y el swing de Nueva Orleans.

Se oyeron canciones como ‘On the Sunny Side of the Street’, ‘Blues My Naughty’, ‘Everybody Loves My Baby’, ‘Rosetta’, ‘Black and blue’ o ‘Viper mad’, entre otras. La bailarina Mónica Cofiño capitaneó a esta singular tripulación que surcó el Órbigo en una tarde mágica.

Este evento, que repite por cuarto año en la villa leonesa y ya es tradición, sorprende cada verano con una temática distinta, nuevos sonidos y talentos emergentes. El Ayuntamiento de Santa Marina del Rey sigue apostando por este tipo de actividades que “llevan la cultura y el entretenimiento a las zonas rurales”, explicó el alcalde, Francisco Javier Álvarez.

El espectáculo de ‘le pianO du lac’ y ‘La Xata’ continuará su gira de verano por Zamora, Madrid, Burgos y Asturias. Anteriormente, ya recalaron en Cantabria, La Rioja, Ourense, Huesca y dentro de la provincia de León, en el Lago de Carucedo en El Bierzo.