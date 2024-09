Sáez Yuguero dice que a la Junta "no le cuesta nada" tener Medicina en la Católica de Ávila

La rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), María del Rosario Sáez Yuguero, ha vuelto a reclamar para esta institución académica el Grado de Medicina, ya que a la Junta de Castilla y León "no le cuesta nada", frente a las universidades de León y Burgos, que son públicas.

Sáez Yuguero ha trasladado esa reflexión a los periodistas, minutos antes de asistir al primer acto de bienvenida a los alumnos de primer curso, que se incorporan a la UCAV "con mucha ilusión", acercándose a los 5.000, entre presenciales -1.500-, semipresenciales y online, lo que representa un crecimiento que la rectora ha cifrado en un 10 por ciento respecto al curso anterior.

En este contexto, ha destacado la "ilusión" que supone consolidar el segundo año de Farmacia en esta institución académica, junto al Grado en Videojuegos y un máster en Gestión de Crisis, enfocado a la seguridad y la defensa, junto al máster en ingeniería industrial.

Respecto a las nuevas titulaciones, ha comentado que la de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte estaba "prácticamente hecha la gestión para haber comenzado este año", pero no ha podido concretarse "por un tema de prácticas".

Junto a este, María del Rosario Sáez Yuguero ha apuntado que la UCAV sigue trabajando también "de forma muy seria" en el Grado de Medicina, que viene reclamando a la Junta de Castilla y León en los últimos años.

"No sabemos lo que nos costará", ha comentado la rectora, que al se preguntado por sus expectativas al respecto, ha dicho no saber las posibilidades con las que cuenta la institución académica abulense para impartir ese Grado que también reclaman universidades como las de León y Burgos, a las que no se ha referido explícitamente.

Aunque ha comentado que desde la UCAV se está trabajando en el tema del profesorado y de convenios para las prácticas, Sáez Yuguero ha añadido que se trata de un asunto que también "tiene una parte política importante", que asegura no controlar.

"Lo demás, depende de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Pero el tema político, pues yo no puedo decir nada", ha argumentado la rectora, antes de recordar que Ávila ya tuvo Medicina hace años "con menos recursos de los que tenemos ahora", por lo que cree que "puede haberlo otra vez".

Preguntada sobre si la parte política estaba dificultando la llegada del Grado de Medicina a Ávila, teniendo en cuenta las reivindicaciones en este sentido desde León y Burgos, la rectora de la UCAV ha dicho que lo desconoce.

"Es verdad que la polémica que hay es entre dos universidades públicas que, claro, tienen financiación pública y tienen que ser financiadas por la Junta de Castilla y León, mientras que nosotros no les pedimos nada, solo que nos dejen crecer y trabajar", ha argumentado María del Rosario Sáez Yuguero.

Al respecto, ha defendido que si "realmente" la Universidad Católica de Ávila "cumple los requisitos y la Agencia de Calidad aprueba la memoria", la UCAV "estaría en disposición de implantarlo -el Grado de Medicina-", algo que "a la Junta de Castilla y León no le cuesta nada".

"Es una pena que muchos estudiantes de aquí tengan que ir a estudiar fuera a otras universidades privadas o incluso al extranjero", ha concluido la rectora.