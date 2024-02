Transporte Sale a licitación el contrato para la conservación y mantenimiento de las carreteras de Palencia El plazo de ejecución es de dos años prorrogables a otros dos, por lo que el valor estimado del contrato podría alcanzar los 4,1 millones de euros Obras de mantenimiento en una carretera palentina Dip. Palencia La Diputación de Palencia ha sacado a licitación el contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de carreteras de titularidad provincial con un presupuesto de licitación de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años, prorrogables a otros dos. Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 28 de febrero. Más Noticias Protestas agrarias Detenido un agricultor en Valladolid por agredir a una policía

El campo en pie de guerra Los agricultores paran la SA-20 cada 15 o 20 minutos para colapsar Salamanca La Diputación de Palencia es titular de una red de carreteras formada por 245 vías con una longitud total que supera ligeramente el millar de kilómetros. La institución provincial mantiene en la actualidad un contrato de servicios con la empresa Matinsa (Mantenimiento de Infraestructuras, S. A.) para canalizar un amplio catálogo de obras de conservación y mantenimiento, así como operaciones puntuales de vialidad invernal y otras intervenciones en carreteras (pintado, señalización, barandillas...). Este contrato concluirá el próximo mes de junio. La red provincial de carreteras constituye una red viaria de carácter alternativo complementario al resto de carreteras existentes, cuya importancia para la accesibilidad a las localidades que conforman el entramado territorial hace más que necesaria su correcta conservación y mantenimiento. La duración del contrato será de 24 meses que comprenderán el segundo semestre de este año, la anualidad completa de 2025 y el primer trimestre de 2026 con la posibilidad de prórroga, con la que el valor estimado del contrato se iría a más de 4,1 millones de euros. Además del contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de carreteras, también está en fase de licitación el contrato para la mejora de señalización horizontal y vertical en carreteras provinciales con un presupuesto base de licitación alcanza 262.377 euros. Estos trabajos incluyen el pintado o repintado de las vías y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. Finalmente, recordar que la Institución acaba de adjudicar por un importe de 215.500 euros a la empresa Api Movilidad S.A. el contrato de mejora de seguridad en travesía, un nuevo proyecto puesto en marcha por la Diputación de Palencia que, junto a los contratos de señalización vertical y horizontal y de contención y balizamiento, tienen como objetivo incrementar las condiciones que eviten cualquier situación de riesgo en las carreteras de la red provincial. Este contrato incluye un importante catálogo de novedades, muchas de ellas punteras, elaborado por el Servicio de Red Viaria y Maquinaria, que pone en práctica varias de las soluciones de la publicación `Guía de medidas para la aplicación del Sistema Seguro y la Directiva 2019/1936 a la gestión de la seguridad en la red local de carreteras’ que recoge, entre otras medidas, pintura y señalización horizontal fotoluminiscentes. ARCHIVADO EN:

