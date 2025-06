Mil castellanos y leoneses con discapacidad eligen cómo vivir gracias a la asistencia personal

“Tiene un papel fundamental, indispensable, a día de hoy no sabría qué hacer si no la tuviera”. Con estas palabras expresa qué significa su asistente personal para Susana Iglesias, usuaria del Servicio Integral de Asistencia Personal (SIAP) de IMPULSA IGUALDAD Castilla y León, un servicio que cuenta con la colaboración de la Fundación ONCE desde sus inicios.

Susana, con una discapacidad física y deterioro progresivo, es una de las casi 1.000 personas que han podido dar un paso más en su proyecto de vida independiente gracias al apoyo de la asistencia personal, desde que comenzó el SIAP. “Me ayuda en todas las tareas físicas de casa, tareas físicas conmigo, me da tiempo a hacer mi vida normal, me da opción de hacer compras, pasear, hacer trámites... Luego, en casa, me ayuda a levantarme, a ducharme, a vestirme, a calzarme... Todo esto, sin ella, no podría hacerlo”.

Un apoyo 360º

La gestión del SIAP fue pionera en nuestra comunidad autónoma, ya que IMPULSA IGUALDAD Castilla y León fue la primera entidad en ofrecer esta figura de apoyo desde la óptica 360º.

Las personas que necesitan acceder a este servicio pueden hacerlo de manera integral, ya que desde la entidad se encargan de todas las aristas que comprenden la gestión. El primer paso es la información y el asesoramiento, es decir, ofrecer alternativas para la vida independiente, con los apoyos necesarios, y proponer cuáles son las que mejor se adaptan a sus necesidades, así como orientar sobre cómo se solicita la prestación a través del Sistema de Dependencia. Casi 530 personas fueron atendidas durante 2024.

Otra de estas aristas es la contratación directa de asistentes/as personales, donde se realiza toda la gestión laboral y de incidencias (como sustituciones por bajas o vacaciones) y la búsqueda de candidatos/as para la selección por parte de las personas usuarias. Esta contratación se puede realizar a través de la prestación de Dependencia o de manera particular.

Además, estos/as profesionales se han formado con la propia entidad, quien imparte periódicamente cursos de asistencia personal para personas interesadas en trabajar con personas con discapacidad o dependencia o que están buscando nuevas oportunidades laborales. Desde que se puso en marcha el SIAP, casi 1.200 personas han realizado estas formaciones, de las que más de un 70 % se mantienen en la bolsa de empleo propia, y se han contratado a más 580 trabajadores/as.

Noelia Pérez es una de las asistentes personales que encontró en esta profesión una nueva oportunidad laboral, en la que “es muy gratificante sentir que tú aportas algo que es inmediato. Haces algo por una persona y estás viendo el resultado a la vez que lo estás haciendo”.

Por último, IMPULSA IGUALDAD Castilla y León también ejerce su papel de intermediación a través de sus profesionales, quienes conectan a los/as profesionales de la asistencia personal con las personas usuarias.