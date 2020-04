«Limpiamos donde ha muerto gente que tenía coronavirus. Tenemos miedo»

“Nosotros somos como soldados que estamos preparados para una guerra”. De esta manera se refiere Rafael Villegas, uno de los responsables de Plagues Ésser Viu, una empresa que se dedica a fumigar y que estos días admite estar desbordada. Porque son firmas como esta las encargadas de ir a domicilios particulares y empresas a limpiar por si hay rastro de coronavirus.

En las últimas semanas, estas firmas han visto como recibían más llamadas de lo habitual para acudir a trabajar. “Estos días son de muchas llamadas, pero sobre todo buscando información porque el nuestro es un sector en el que hay una gran desinformación sobre lo que hacemos. Se piensa que esto es fumigar y aquí acaba todo, pero no es así”, responde Villegas. Esas dudas proceden tanto de particulares, como de empresas, especialmente las de alimentación, como los supermercados o las panaderías habiendo en todas ellas un denominador común: la preocupación.

Ahora las cosas han cambiado mucho y en los últimos días han empezado a proliferar numerosas empresas, inexistentes poco antes de la llegada de la pandemia, y que prometen limpiarlo todo de virus. Los que llevan años dedicándose a esto reconocen, en declaraciones a este diario, que ha habido “un incremento del intrusismo”. Basta con pasearse por algunos portales de internet para encontrar anuncios de firmas con ofertas increíbles, pero con tratamientos no muy fiables.

Las que llevan años dedicándose a este oficio argumentan que, a diferencia de las piratas, “somos hoy un factor clave porque tenemos la formación y los productos necesarios para desinfectar correctamente”.

Rafael Villegas comenta que en las últimas semanas ha habido una evolución cuando ha recibido alguna petición de ayuda para desinfectar. “A medida que la cosa se ha ido tensionando, han habido cambios. Al principio las llamadas eran como de terror, preguntando dudas y siempre hemos tratado de darles el mejor consejo. Ahora nos enfrentamos a caos reales: vamos a limpiar a hogares de gente fallecida por coronavirus. Sus familiares necesitan entrar para recoger documentación, pero antes tiene que estar todo limpio del virus. Y, claro, tenemos miedo”.

Antes de poder fumigar en profundidad, una empresa profesional debe realizar una entrevista con el cliente para determinar dónde está el problema. “En ocasiones es más rápido dar consejo que ir hasta el hogar o la empresa que nos ha llamado. Pero en muchas ocasiones es distinto y vamos para allí, pero estos días la demanda es tan alta que nos faltan manos”, apunta Villegas. Su firma, Plagues Ésser Viu, está recibiendo peticiones no solo de Barcelona y su área sino de toda Cataluña.

Para matar al COVID-19 se está empleando desinfectantes y bioácidos registrados con amonios cuaternarios, siendo el ozono el que más se repite entre las diferentes firmas dedicadas a esto. En este sentido, no se puede olvidar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos. Asimismo no tiene límites tanto en el número como en las especies de microorganismos que puede eliminar. Esto es consecuencia de su posibilidad de actuar sobre estos a varios niveles.

Por último queda una duda. Todas estas empresas, a pesar de que la mayoría siguen recibiendo llamadas pidiendo que vayan a desinfectar en sus casas por miedo a que allí este el virus, todavía no saben si son consideradas como actividades esenciales para el Gobierno. “No lo sabemos y no entendemos que no lo seamos porque podríamos ayudar más de lo que lo estamos haciendo”, concluye Villegas.