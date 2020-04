Coronavirus: La Generalitat avisa: “No debe de abrir ningún centro de trabajo que no garantice medidas de protección”

El Govern rechaza la relajación del confinamiento decretada por Pedro Sánchez, que permitirá a partir de mañana salir a trabajar a en torno un millón de empleados en Cataluña -según cifras de la Generalitat-, pero tampoco tiene margen para la desobediencia porque no puede dar “seguridad jurídica” ni garantizar a los empleados que no perderán sus puestos de trabajo. Por ello, el ejecutivo liderado por Quim Torra ha aprobado una serie de medidas para proteger a la población y la portavoz, Meritxell Budó, ha advertido de que “no debe de abrir ningún centro de trabajo que no garantice medidas de protección”.

Torra, de hecho, ha dado instrucciones para que se actúe con “máxima diligencia y contundencia” para defender a los trabajadores y, en este sentido, el conseller de Trabajo, Chakir El Homrani, ha dicho que los 160 inspectores de trabajo de la Generalitat velarán por que se cumplan con todas las medidas aprobadas por el Govern, aunque también ha apelado a la “conciencia cívica” de empresas y trabajadores para evitar conductas que vulneren la normativa.

Budó, en todo caso, también ha reconocido que no pueden cerrar los centros de trabajo y se limitan a tomar medidas para “preservar la salud” de lo trabajadores. “No podemos tomar decisiones que dejan en indefensión jurídica a los trabajadores de Cataluña que podrían perder su trabajo o no cobrar su salario”, ha apuntado. “Pedimos que no se trasladen las responsabilidades ni a las empresas ni a los trabajadores”, ha añadido.