El PP denuncia ante el Consejo Audiovisual el espacio infantil de Colau en la televisión de Barcelona

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Óscar Ramírez, ha denunciado ante el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) el programa “L’alcaldessa respon als infants”, que emite Betevé, la televisión pública municipal, por falta de pluralismo político.

El edil popular considera que el programa semanal en que la alcaldesa, Ada Colau, responde a las preguntas y sugerencias que le hacen llegar los pequeños de la ciudad y que se empezó a emitir el pasado fin de semana incumple el pluralismo político que debe respetar la televisión pública.

Ramírez ha reclamado al CAC que informe sobre si “L’alcaldesa respon als infants” se ajusta a la normativa y, si no es así, pide que se abra el expediente administrativo correspondiente, se sancione y se tomen las medidas necesarias para cesar la emisión de este programa.

"No está justificado que Colau, aprovechando la situación de confinamiento por el coronavirus, inicie un programa de “autobombo político”, en el que el resto de partidos políticos del Ayuntamiento no tienen presencia y no se respeta el pluralismo político”, sostiene Ramírez en un comunicado.

Para el portavoz municipal del PP, “Colau pretende copiar los formatos propagandistas de la extrema izquierda como ‘Aló Presidente´ en Venezuela, en los que el dictador Hugo Chávez se dirigía a su pueblo cada domingo durante horas en la TV pública”.