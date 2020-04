Paula Bonet: «La lectura es lo único que me ha mantenido activa estos días»

¿Cómo se vive un Sant Jordi desde casa?

Con cierto malestar y resignación. Y ninguno de los dos sentimientos ayuda a no perder la poca calma que nos queda después de un encierro que ya supera los cuarenta días. En mi caso, era el primer Sant Jordi en mucho tiempo en el que no iba a estar firmando, mi intención era disfrutarlo desde el otro lado, participar del ambiente únicamente como lectora. Estoy dedicando el día a releer “El bosque” de Nell Leyshon.

A lo largo del día, ¿tendrá contacto con los lectores a través de las redes sociales?

A medida que se ha ido ampliando en el tiempo el encierro físico, he sentido la necesidad de aislarme también de otros modos y he decidido alejarme de las redes. Estoy siendo más reflexiva y me cuesta hablar, así que hasta que no tenga las cosas un poco más claras prefiero no compartirlas. El contacto con los lectores no ha sido una de las decisiones que he tenido que tomar ya que, como comentaba anteriormente, este año pretendía olvidarme de mí como autora.

¿Cómo podemos promocionar el libro en tiempos del coronavirus?

Lamentablemente solo podemos hacer uso de herramientas digitales. Así que imagino que con mucho post, mucho diálogo live y promociones y ofertas que en otro momento no habrían sido necesarias.

¿Cómo podemos apoyar a las librerías? ¿Deben implicarse las Administraciones?

Muchas librerías han demostrado una gran capacidad creativa. La sevillana Caótica, la valenciana Bartleby, la mallorquina Rata Corner, las catalanas On the road o La Calders, por citar algunas, ofrecen facilidades en estos días inciertos. Vayamos a sus perfiles y participemos de sus propuestas, pidamos consejo a través de sus correos electrónicos, sigamos comprando como lo hacíamos antes de que tuviéramos que enfrentarnos al coronavirus. Dejemos la urgencia a un lado y entendamos cuál es la situación a la que se enfrentan nuestras libreras y libreros, seamos pacientes con los tiempos de gestión que necesitan para hacernos llegar nuestros pedidos.

¿Por qué es importante la lectura en estos días?

La lectura es lo único que me ha mantenido activa estos días, solo los libros han conseguido que pudiera concentrarme. Antes del confinamiento era la lectura la que me salvaba de la angustia, de los fantasmas, de la ignorancia y de mí misma. Ahora que paso tanto tiempo conmigo y que parece que los fantasmas son más grandes, más oscuros y más peligrosos, lo sigue haciendo. La lectura es imprescindible para nuestro crecimiento y nuestro bienestar, ¿cómo no va a ser importante ahora, cuando todo parece tan frágil?