“Nos estamos precipitando con la desconfinamiento. Habrá rebrotes"

Ha pasado un mes y medio desde que este periódico habló por primera vez con el biólogo Jordi Serra-Cobo, uno de los más prestigiosos expertos en coronavirus. Este doctor en biología, ecoepidemiólego e investigador del Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, trabaja en la actualidad en un dispositivo que permitirá detectar el covid-19 y otros coronavirus a bajo precio y de manera rápida. “Estamos trabajando en estos biosensores a toda velocidad. Es un trabajo muy lento que todavía nos llevará un tiempo”, explica en conversación con este diario. A este respecto, también sostiene que “habrá vacuna, pero tendremos que esperar unos meses todavía para que esté lista”.

En este tiempo, han cambiado muchas cosas. Han bajado tanto el número de contagios como la mortalidad provocada por el covid-19, pero es muy pronto para pensar en una victoria frente al virus. En este sentido, Serra-Cobo apunta que “el desconfinamiento se está llevando a cabo de manera escalonada, pero lo que realmente importante es que lo hagamos bien. Si bien la mayor parte de la ciudadanía está siguiendo las normas, también es cierto que algunos no siguen las indicaciones, lo que hace que sea posible que haya nuevas transmisiones. Entiendo que la gente tenga unas ganas tremendas de salir de casa, especialmente aquellos que han estado encerrados en pisos tan pequeños durante mucho tiempo. Pero hemos de ser conscientes de que si no queremos volver a confinarnos, debemos ser más disciplinados”. Para Serra-Cobo, las imágenes del fin de semana pasado con paseos llenos de gente fueron equivocadas. Eso le hace afirmar que “nos estamos precipitando. Habría sido mejor alargar un poco más el confinamiento. Es evidente que hay muchos intereses y que la gente tiene que trabajar. Comprendo que una cosa es la teoría y otra la práctica y estamos ante un tema muy complicado de resolver. Si nadie saliera perjudicado, lo ideal sería desconfinarse, pero no es así por ahora. Es que después habrá repercusiones que tendremos que valorar".

Cuando se le pregunta al biólogo si puede haber un rebrote a corto termino, aclara que “sí, será lo más probable. Así que debemos ser muy disciplinados. Si mantenemos las distancias de seguridad, si en los supermercados hay esas separaciones que no he visto en algún establecimiento, si entramos con mascarillas..., es decir, una serie de normas que nos están diciendo los médicos y la Administración y que debemos cumplir, si hacemos esto, pero hay una minoría que no lo cumple, tenemos todos los números de padecer rebrotes. Y creo que habrá, espero equivocarme, pero volverá”. Lo que es seguro es que el virus no volverá con la violencia que hemos conocido en las anteriores semanas, pero “hemos de recordar que los rebrotes no solamente afectan a un nivel económico sino que también lo hacen a familias que pierden a los suyos. Eso no puede olvidarse. Así que debemos pensar en ser solidarios con los demás. No me sirve que alguien diga que como se encuentra bien no lleva mascarilla. No, hay que pensar en el bien común”.

Jordi Serra-Cobo ha trabajado sobre el origen del coronavirus en animales. En este tiempo el estudio sobre el covid-19 le ha permitido descartar, como se ha dicho desde la Casa Blanca, que el punto de partida sea que se modificara en un laboratorio. “Está totalmente descartando. Hay tres posibilidades que son las que tenemos en cuenta en la actualidad. Una primera hipótesis es que sea un intermediario animal que no conocemos y, en este terreno, está descartado el pangolín. También pensamos que puede ser sido transmitido a través de un murciélago chino. Hay otra probabilidad, pero no creo que sea así, y es que un científico accidentalmente habría sido infectado”.