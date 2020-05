Jean Erdman, 104 años de danza en la cumbre de los dioses

Su sutileza era un viento capaz de gritar poemas de aliento; su movimientos siempre marcaban un trazo, un eco que dejaba dibujado su sombra por donde pasaba; su inteligencia hacía de los cuerpos exclamaciones de ardor y entusiasmo; Jean Erdmman era la última de las grandes bailarinas y coreógrafas de la edad de oro de la dana contemporánea y ayer fallecía a los 104 años.

En 1938, hace más 80 años, entraba en la Martha Graham Company y empezó a fraguar su leyenda. Con la gran coreógrafa americana empezó a abrir los caminos de la danza, a encontrar nuevas poéticas del movimiento y a ampliar la idea encorsetada de lo que antes se tenía que era la danza. Algunos dicen que afeó la majestuosidad de los viejos espectáculos de ballet, pero lo cierto es que los modernizó, acercó a su tiempo, les otorgó sentido, o sea poesía, e hizo que ir a ver un espectáculo de danza fuese lo más avanzado y excitante que alguien podía ver en un teatro.

En 1942 su talento le pedía volar sola y empezó a trabajar sus propias coreografías llevando un paso más allá lo que había aprendido con Graham. Su punto álgido llegaría en 1962 con la producción “The coach with six insides”, en la que se atrevía a poner en movimiento los galimatías del “FInnegans Wake” de James Joyce. También realizó piezas con los “20 poems”, de e.e. Cummings, y textos de Sartre, Giraudoux o William Saroyan, entre otros, siendo de las primeras que buscaron la unión profunda entre literatura, palabra y movimiento. En 1971 estaría nominada por partida doble por “Dos gentilhombres de Verona", de Shakespeare y por “Los encantados”, de Jean Giraudoux, en una gran producción que ponía a más de 50 bailarines en escena, algo que hoy quizá ya no se pueda volver a ver.

Su técnica era transversal e incluía diferentes influencias, desde la clásica a la contemporánea pasando por danzas regionales como el hula hawaiano, el tap o la teatralidad gestual de Isadora Duncan. Para Erdman, una coreógrafa debía crear un estilo de movimiento intrínseco a su tema y capturar toda su emoción y registros psicológicos. Entre las personas con las que trabajó destacan figuras fundamentales del siglo XX como John Cage, Lou Harrison, Merce Cunningham o Maya Dern.

.En 1938 se casaría con el antropologo Joseph Campbell creando una de las parejas más icónicas del arte y el pensamiento contemporáneo. Juntos dieron un mayor profundidad mitológica a la danza y marcaron una serie de arquetipos que ayudarían a Erdman a llevar más allá sus contribuciones a la creación coreográfica. En 1987 moría Campbell, pero Erdman continuó su ttrabajo de divulgación y enseñanza de los códigos míticos de la danza. SU muerte, a los 104 años, cierran toda una época, la de las grandes diosas de la danza contemporánea.