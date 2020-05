El mensaje del PP catalán al turismo nacional: “Cuando preparéis vuestras vacaciones no penséis en Torra”

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha protagonizado uno de los momentos de la jornada política en el Parlament con un alegato a favor de la llegada del turismo nacional este verano. Un mensaje que ha pronunciado tras reprochar al president Quim Torra que haya encargado ahora una campaña publicitaria apelando a los “vínculos emocionales” con España tras “demasiados insultos durante demasiado tiempo”.

Una iniciativa que ha “sorprendido” al dirigente “popular” después de las constantes críticas del Ejecutivo independentista: “Inmediatamente me picó la curiosidad [al conocer la campaña que ultima la Agencia Catalana de Turismo de la Generalitat]: ¿Cómo estrechará vínculos emocionales Torra con el resto de los españoles? ¿Con qué clase de arrumacos nos obsequiará en esta ocasión?: ¿Bienvenidos ñordos?, ¿Welcome colonos?, ¿España ya no nos roba?, ¿España ya no nos mata?”, ha ironizado.

“Mi principal preocupación es si no habrá llegado usted demasiado tarde. Demasiados insultos durante demasiado tiempo”, ha resumido sobre la “enorme importancia que tiene para Cataluña el resto de España”. En este sentido, Alejandro Fernández ha querido dirigirse a los posibles turistas nacionales que quieran visitar la comunidad autónoma este verano, a quienes ha dicho: “Cuando recuperemos la normalidad y preparéis vuestras vacaciones, no penséis en Quim Torra. Pensad en los centenares de miles de catalanes que os queremos y que os hemos querido siempre”.

“Sé que no será sencillo, los desprecios, como decía hace un momento, han sido demasiados, pero Cataluña, que nadie lo dude y a pesar de todo, sigue mereciendo mucho la pena. Os animo a seguir visitando Cataluña porque además, que nadie lo olvide, si no conoces Cataluña, no conoces España”, ha zanjado Alejandro Fernández.