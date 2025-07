Multa de 200 euros y retirada de puntos del carnet de conducir: ¿Qué significa la señal vacía en las carreteras españolas?

La circulación por la carretera va más allá de seguir las líneas que delimitan tu propio carril. Debes prestar atención a numerables factores más tanto de tu propio vehículo, como del resto de vehículos que circulan por la misma vía para preservar la seguridad de todos.

Por ello, la Dirección General de Tráfico exige conocer las normas de circulación publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dentro de estas normas destacan el Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico.

En dichos documentos vienen recogidas todas las normas a nivel de comportamiento del conductor, situaciones en la carretera y obediencia tanto a las señales de tráfico, como a los agentes y resto de balizas existentes en la carretera.

¿Qué significa la señal de tráfico vacía?

Según el Reglamento General de Circulación, bajo el nombre R-100 esta señal indica "circulación prohibida". Lo que hace es que impone una "prohibición de circulación de toda clase de vehículos en ambos sentidos.

Esta señal se suele colocar en zonas peatonales en ambos sentidos, como por ejemplo en las inmediaciones de un colegio o en calles muy transitadas por turistas que han convertido en peatonales.

También en lugares históricos en los que se prohíbe la circulación de vehículos por diversos motivos como conservación del asfalto, motivos de fuerza mayor o simplemente una calle que han reconvertido a peatonal.

Por último, cabe destacar que esta señal además de ser confusa, puede desembocar en situaciones de peligro al invadir una vía que tiene prohibida la circulación o el acceso a zonas restringidas.

Señal R-100 La Razón

En definitiva, esta señal no admite interpretaciones, por lo que si te la encuentras debes entenderla como una muralla que no se puede atravesar. Esta señal no se coloca para recopilar multas, sino evitar posibles accidentes en zonas urbanas con gran afluencia de gente.

¿Cuál es la multa por saltarte la señal de tráfico vacía?

Si te pillan circulando con tu vehículo en una calle donde se encuentra esta señal te pueden imponer una multa de hasta 200 euros y dependiendo del caso pérdida de puntos del carnet de conducir.

Esta sanción viene recogida en la Ley de Tráfico. Además, esta prohibición se aplica a todo tipo de vehículos, incluyendo bicicletas y patinetes eléctricos, a menos que estén específicamente autorizados para circular por dichas zonas o lo hagan al paso de una persona.

Jerarquía de señales de tráfico en España

En España, las señales de tráfico siguen una jerarquía estricta que determina su prioridad, en función de la importancia de la señal. La Dirección General de Tráfico toma como referencia la siguiente jerarquía: