El Círculo de Economía advierte del declive de Cataluña y urge a formar un gobierno “realista”

Con el coronavirus como telón de fondo, las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina y la Cámara de Comercio entregada sin fisuras a la causa independentista, se echaba de menos la opinión del Círculo de Economía respecto a la realidad catalana. El lobby empresarial, finalmente, ha roto su silencio para denunciar la lenta decadencia de la economía catalana aparejada al “procés”. Así, el Círculo recuerda que “durante los últimos años Cataluña ha perdido tiempo y ambición”, de lo que es testigo el menor crecimiento de la renta per cápita respecto a Madrid y el conjunto de España y la pérdida de competividad en relación con otras regiones europeas.

Por ello, la asociación empresarial pone su mirada en el gobierno resultante de las próximas elecciones al que pide que abandone las luchas intestinas y ponga en marcha una “una política económica dialogante, realista y previsible”. “Cataluña no se puede permitir seguir cautiva de una parálisis política que tiene consecuencias en múltiples dimensiones de la vida del país, incluida la economía”, señalan. Los empresarios, no obstante, lanzan un capote a la Generalitat y bendicen el plan de recuperación diseñado por la administración catalana presentado esta semana: “Es un buen punto de partida”. No obstante, “la reconstrucción económica y social exige colaborar y cooperar. Colaborar con los gobiernos, especialmente el español, y cooperar con las empresas. Tanto el aislamiento como el centralismo alimentan un marco mental que no sirve para los retos del presente”, destaca la institución, antes de recordar que “el potencial económico y social de Cataluña sigue siendo muy elevado”.

En clave nacional, el Círculo también lanza propuestas para que España no derroche los recursos estructurales que llegarán de Europa. En este sentido, propone la creación de una agencia independiente para evaluar los proyectos en los que se invertirán los fondos europeos. Esta agencia sería la encargada de velar por que los proyectos financiados contribuyan aumentar la productividad economía española y para que la distribución de los recursos siga “las mejores prácticas internacionales”.