JxCat lanza un primer aviso a ERC y pide que "ningún independentista se aproveche de la represión”

El líder del grupo de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha lanzado un primer aviso a Esquerra a cuenta de la posible inhabilitación del president Quim Torra y de la posición que debería asumir Pere Aragonès y ha deseado que ningún independentista “se aproveche de la represión” si se da el caso de la inhabilitación del líder del Ejecutivo.

En este sentido, ha recordado que JxCat no lo hizo cuando decidió no sustituir el acta de diputado que la Junta Electoral ya retiró a Torra por este caso, sin la oposición del presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, lo que creó una crisis con ERC a principios de año y el anuncio de unas próximas elecciones que aún no se han convocado.

Batet ha recordado que los independentistas están pendientes de informes de los servicios jurídicos de la Generalitat para determinar el itinerario legal posterior a una inhabilitación del president y cómo operaría el ejecutivo. Eso sí, ha puntualizado que “el vicepresidente no hará de president”.

Ha manifestado la predisposición de JxCat a acordar con el resto de fuerzas independentistas el calendario de los próximos meses si se produce la inhabilitación, pero ha recalcado de nuevo a ERC que esto “no puede ser solo pactar la fecha electoral”, sino toda la estrategia a seguir.

Y Esquerra ha contestado al instante. El presidente de los republicanos en el Parlament, Sergi Sabrià, ha replicado que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no hará de presidente y que los republicanos están dispuestos a pactar su rol si el presidente, Quim Torra, es inhabilitado. “No habrá usurpación de funciones, nadie quiere robar el espacio del otro”, y ha vuelto a defender la necesidad de convocar elecciones antes de que Torra sea inhabilitado para acortar al máximo la situación de un Govern en funciones.

Todo ello en la víspera del segundo juicio a Torra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por no haber cumplido, una segunda vez, la petición de la Junta Electoral de retirar la pancarta.