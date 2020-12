Un hombre fallece de covid-19 tras un almuerzo familiar y pasar 40 días en el hospital

Por un contagio en un almuerzo familiar, Marcel, de 54 años, ha fallecido por culpa de la covid-19. Ha sucedido tras pasar 40 días en el hospital.

Junto con su mujer, Nuria, acudía cada semana a casa de los padres de ella para comer, una costumbre que permaneció inalterable en tiempos de pandemia. Era el único rato en el que no llevaban puesta la mascarilla.

“Me llama mi madre y me dice Núria, no te asustes, pero tu padre tiene fiebre’”, explica Núria en declaraciones recogidas en el canal 3/24. Era inicios de octubre. Aquel mismo día, cuando volvió de trabajar, encontró a Marcel en el sofá.

Le tomó la temperatura. Tenía fiebre. Ella, también. Pocos minutos después supieron que la madre de Núria también superaba los 37. Los cuatro eran positivos en coronavirus.

En menos de dos semanas, los cuatro estaban ingresados en el hospital. Primero en el de Figueres. Núria y Marcel fueron directos a la UCI. El padre de Núria fue trasladado a la Clínica del Remei de Barcelona donde lo tuvieron que asistir con respiración mecánica.

Núria y su madre fueron las primeras en poder volver a casa. El padre, un hombre de 76 años, también consiguió volver a casa después de 45 días ingresado, 15 de los cuales intubado. Trasladado a cuidados intensivos del Hospital de Bellvitge, Marcel es quien presentaba más complicaciones.

El 27 de noviembre, un equipo de TV3 conversa por videollamada con la familia. “Es muy duro. Estás todo el rato pendiente del teléfono. Yo no me habría imaginado nunca que en un mes me habría cambiado la vida así”, dice Núria desde su casa a Vilacolum (Girona).

Su padre, desde Figuras, sólo tiene palabras de agradecimiento para la gente de la Clínica del Remei. “El doctor, las enfermeras, la Loli, las dos Núries, Cristina, Sílvia. Me acuerdo de todas, porque todas estaban siempre pendientes de mí. Les envío un fuerte abrazo a todas”. Dos días después, el 27 de noviembre, moría Marcel víctima del coronavirus. Sólo tenía 54 años.