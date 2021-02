Marta Botet, la hija de Laura Borràs, la primera “booktuber” catalana

“Madre, tu sonrisa despierta en mí una paz natural. Tú lo eres todo y, sin ti, yo no sería nada”. Estas palabras, escritas el 27 de abril de 2018, son de Marta Botet y con ellas quería mostrar su apoyo incondicional a su madre, Laura Borràs, quien no dudó en compartirlas con sus seguidores a través de las redes sociales. La propia Borràs define a su hija como “una versión muy mejorada de mí”. El tiempo lo dirá, lo que si está claro es que la ahora candidata a la Generalitat ha ido retransmitiendo y compartiendo todo lo hecho por su hija. Orgullo de madre y proyección.

En esta proyección ha tenido mucho que ver Laura Borràs que no ha dudado en contar con Marta en algunos actos públicos, especialmente durante el tiempo en el que estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Borràs compartió con ella presentaciones, conferencias y recitales. Por ejemplo, en 2015, se inauguraba la I Trobada de Joves Lectors organizada por la ILC en Arts Santa Mònica, Barcelona, con una bienvenida de Borràs y una conferencia de su mano. Marta Botet participaba en el programa. En 2017, se celebraban unas Jornadas de Ciberliteratura en Reus con una conferencia inaugural de Laura Borràs y se cerraban con otra de Marta Botet.

Botet, por otra parte, se define como la primera “booktuber” catalana, lo que ha hecho que sus recomendaciones aparecieran durante un tiempo en el digital independentista “El Nacional” hasta que fue eliminada su sección. Igualmente fue una de las entrevistadoras del programa “Terrícoles” de Barcelona TV.

La hija de Borràs y su marido -el cirujano Xavier Botet- tiene ahora tan solo 20 años, pero acumula ya a sus espaldas una interesante trayectoria que apunta a un futuro lleno de éxitos. Con tan solo 15 años, Botet pudo compartir su experiencia durante una charla Ted en Nueva York -fue una de los 30 seleccionados de todo el mundo por TED-Youth para presentar una ponencia en el Brooklyn Museum- con un perfecto inglés y mucho desparpajo. Su intervención, que está disponible en Youtube, dura alrededor de cuatro minutos y relata su afición a los libros desde bien pequeña.

De hecho, en una entrevista en “El Periódico” previa a esa visita a Nueva York (2015), explicó que ha crecido “rodeada de libros”. “Ya de pequeñita mi madre no solo me explicaba el infierno de Dante, El caballero del león de Chrétien de Troyes o Tristán e Isolda adaptados a mi edad, también me hacía dibujarlos y hacíamos listas de características”, detalló.

Y, ¿cómo consiguió acudir a Nueva York? Según explicó Botet, fue a raíz de una iniciativa de su profesora de inglés en el colegio (Virolai) que les hizo grabarse a los alumnos un vídeo para aspirar a ser seleccionada: “Hice uno sobre la lectura. Y este curso, al tercer día de ir al cole, cuando estábamos a punto de hacer un examen, me pidió que saliera de clase y me dijo: ‘Los de TED Nueva York han seleccionado tu vídeo’. Me puse contentísima porque creía que lo colgarían en su web. Pero la sorpresa fue aún mayor”.

El 1-O

Borràs nunca ha dudado en exhibir y presumir de su hija en el terreno de la cultura, pero también en el político. Así, la candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat festejó que su hija se estrenó votando en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En aquella cita se permitió votar a todos los catalanes mayores de 16 años y Botet, nacida el 28 de mayo del año 2000, ya tenía 17.