Cataluña pierde el control de la quinta ola: 700 ingresados en UCI la semana que viene

Es un aviso a navegantes sobre los estragos que puede causar la variante Delta y lo que puede suceder en el resto de España. Cataluña lo fío todo a la vacunación y, sin la inmunidad de grupo, no es suficiente. Así las cosas, el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, espera llegar al pico de hospitalizaciones de la quinta ola esta semana y, “muy probablemente”, alcanzar el pico en las UCI la próxima semana, “entre el 3 y el 4 de agosto”, con 700 personas ingresadas. Argimon ha hecho esta predicción durante una intervención en la Comisión de Salud del Parlamento, en la que ha reconocido que la situación actual es complicada.

Argimon ha vuelto a entonar el “mea culpa” por no haber previsto el incremento de contagios de la quinta ola. El consejero ha asegurado que las predicciones no señalaban el crecimiento repentino de casos que se ha producido. “Estimamos que con el 52% de pauta completa de vacunación a mitad de julio conseguiríamos doblegar y controla el brote”, ha admitido. El hecho, sin embargo, es que desde finales de junio se han producido 1.320 brotes, algunos con “casi 5.000 personas afectadas de golpe”. “Es una bomba explosiva”, aseguró el consejero.

Argimon ha defendido las decisiones que se tomaron el 21 de junio, cuando se relajaron la mayoría de las restricciones vigentes, pero cuestionó los grandes eventos, como el festival Cruïlla, porque contribuyeron a dar “una percepción de normalidad que no era la más adecuada“. El consejero de Salud también ha anunciado el compromiso de solicitar la colaboración de expertos en el ámbito de la salud pública para crear un comité científico asesor sobre la Covid. Argimon ha dicho que actualmente ya hay un grupo asesor que participa en el proceso de vacunación haciendo recomendaciones. Ahora se trata de crear este grupo de expertos de carácter más general, que harían un trabajo “transparente y público”.

No es de extrañar, pues que la situación en los hospitales es ahora mismo el principal dolor de cabeza del Departamento de Salud. El pico de contagios de la quinta ola ya se ha superado, pero aún ha de llegar el pico de hospitalizacion. De momento, sin embargo, los ingresos de pacientes en las UCI no para de crecer. Hay un 66% más de camas ocupadas por críticos que la semana pasada, con 549 ingresados en las UCI, una cifra que no se tenía desde finales de abril. La situación en las plantas convencionales de los hospitales tampoco es mucho mejor. Los enfermos ingresados superan los 2.000, un indicador que no se superaba desde febrero, hace cinco meses.





La secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, ha explicado que todavía hay “un número muy importante de personas ingresadas en las UCI.” De estos el 73% no habían recibido ninguna dosis de la vacuna aunque la mayoría están en edad de haberse vacunado. El resto, un 12% ha recibido una dosis y un 15 la pauta completa. Cabezas ha admitido que uno de los principales debates que hay sobre la mesa es si hay que implantar el certificado de la Covid europeo para restringir el acceso a algunas actividades a los no vacunados, como la entrada a los restaurantes o eventos multitudinarios. La medida ya se aplica en algunos países como Francia, Italia, Grecia o Irlanda, y también en Galicia o Canarias. De momento, sin embargo, los responsables de Salud lo descartan hasta que todos hayan tenido la oportunidad de recibir la vacuna.