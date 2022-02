Los sindicatos de maestros y profesores convocan cinco días de huelga durante el mes de marzo para protestar por el avance del próximo curso escolar. Lo han decidido después de que la reunión con el conseller Josep González Cambray haya terminado sin acuerdo.

Además, también han advertido que no empezarán el próximo curso si el Departamento de Educación no se mueve de su postura : Lo ha anunciado la portavoz de Ustec, Iolanda Segura: “Convocamos de forma unitaria huelga de 5 días en marzo. Si aún así el departamento de Educación y el consejero continúa con su actitud prepotente, poco dialogante e inmovilista y sigue manteniendo el inicio del curso a 5 de septiembre, no empezaremos el curso”.

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha rechazado este viernes retirar el avance del calendario escolar, en una reunión con los sindicatos que esta noche han pasado la noche en la conselleria, sin incidentes remarcables.

En declaraciones a los periodistas, ha lamentado que delegados de Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc·Sps y UGT hayan pasado la noche en las dependencias del departamento, tildándolo de “ocupación muy poco justificada y muy poco razonable”.

“Diálogo, diálogo y diálogo. Mano tendida como siempre hemos hecho, siempre que nos lo han pedido nos hemos reunido para hablar de lo que haga falta. Entre todos, en el Consell Escolar y en una mesa sindical la próxima semana”, ha defendido.

Siempre ha defendido este avance. Recientemente, subrayó que “no afecta ningún derecho laboral”, tras las quejas de los sindicatos.

El curso escolar 2022-2023 comenzará una semana antes en Cataluña, el lunes 5 de septiembre en las escuelas de educación infantil y primaria, y el miércoles 7 en los institutos y centros de Formación Profesional. Las vacaciones de verano tendrán una semana menos para “racionalizar el calendario escolar” y facilitar la conciliación laboral de las familias.

Gonzàlez-Cambray ha dicho que los docentes irán los mismos días y harán las mismas horas durante el curso. Ha remarcado que se han hecho “todos los ajustes” para preparar el curso, con una hora más de coordinación durante el mes de septiembre y con al avance de los nombramientos a finales de junio, en lugar de un mes después.

Cambray ha resaltado que el Govern quiere transformar la educación con equidad y que ello requiere “tomar decisiones” en beneficio del alumnado, y ha dicho que se debe debatir y escuchar, pero también tomar decisiones y que ésta era una demanda histórica de la comunidad educativa.

“Si hubiésemos hecho debate y estar de acuerdo con todos, tengámoslo claro que, con los sindicatos, las escuelas no hubieran abierto con covid y las escuelas debían estar abiertas. Ha sido un éxito colectivo, compartido y de país de toda la comunidad educativa”, ha añadido, y ha añadido textualmente que el departamento no escuchará el inmovilismo.

Cambray ha explicado que ha pedido al Consell Escolar de Catalunya un plenario para “compartir, una vez se ha decidido” el avance del curso, como ha dicho tenía previsto, y que se incorporará cualquier propuesta de mejora.

El conseller ha remarcado que se hablará con todo el mundo para contemplar medidas adicionales, y ha dicho que “si se critica el cómo es que quizá no tienen otra cosa a criticar”.

