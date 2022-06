Colau reabre “la guerra de las terrazas” en Barcelona

Barcelona es, de largo, la capital española con los horarios de terrazas más restrictivos del país. Como mínimo de una hora. Es decir, si entre semana las terrazas de Barcelona cierran a medianoche, aunque más bien es a las once y media, en Valencia, Madrid, Sevilla Málaga o Zaragoza, tienen una hora extra. Pues bien, por si esto no fuera suficiente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hace tiempo que barrunta reducir aún más los horarios por aquello de no molestar a los vecinos.

En este contexto, los principales sectores económicos de Barcelona, partidarios incluso de ampliarlos, han hecho un frente común para mantener el horario único de las terrazas. Así, las patronales Foment del Treball y PYMEComerç y también la Fundación Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Comertia y el Gremio de Hoteles se sumaron ayer a las reclamaciones del Gremio de Restauración de Barcelona. Quieren que continúe vigente el pacto entre todos los partidos políticos alcanzado en el 2018 y que preveía mantener el horario único de las terrazas.

Hace apenas una semana saltaban las alarmas. El Ayuntamiento anunciaba un plan específico de reducción del ruido para la calle Enric Granados que podría incluir una reducción del horario de las terrazas. El concejal del Eixample, Pau Gonzàlez, explicaba que Enric Granados será la primera de las once zonas que el Ayuntamiento ha detectado como “tensionadas acústicamente en horario nocturno”. La previsión del Ayuntamiento es tener este plan “encauzado” antes del verano. Justamente ERC propuso en el último plenario adelantar una hora el cierre de las terrazas en estas once zonas para reducir las molestias del ruido.

Entre las medidas que se podrían aplicar se encuentra la reducción horaria de las terrazas, reforzar la limpieza o también fomentar las ayudas a la rehabilitación de inmuebles. El consistorio dice que, en cualquier caso, las medidas que se acuerden en este plan específico únicamente se aplicarán a Enric Granados, y se realizarán en función de las particularidades de la calle.

Las patronales denuncian que Barcelona es ya una de las ciudades españolas con el horario de terrazas más corto. El gremio recuerda que los días laborables deben cerrar a medianoche, mientras que en Madrid, Valencia o Sevilla pueden abrir hasta la una de la madrugada. También piden que “se deje de señalar injustamente a los restauradores” por el incivismo, las botellones y los desórdenes públicos que, dicen, se producen cuando cierran las terrazas.

El sector económico reclama también que se consoliden las terrazas ampliadas durante la pandemia. Dicen que el gobierno municipal se comprometió, especialmente las ubicadas en la calzada y las nuevas licencias, y denuncian que el volumen de denegaciones es superior al 75%. Consideran que no hacerlo sería “un incumplimiento flagrante de los compromisos asumidos con el gremio y con el sector”.

Las patronales también califican de “abuso” la actitud del gobierno con lo que llaman “zonas saturadas” de la ciudad y que podrían estar utilizando “como excusa para denegar solicitudes de forma automática”.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sin embargo, ha negado que el Ayuntamiento se esté planteando un cambio en el horario de apertura de la restauración y, en concreto, de las terrazas. “Hemos dicho que en las áreas tensionadas no se consolidarán las terrazas poscovidepero en ningún caso se ha hablado de horarios. Todo el mundo puede estar muy tranquilo porque esto no va de horarios, va de uso del espacio público”, ha indicado Collboni después de que varias entidades vecinales se hayan quejado de las molestias que provocan por la noche.

El teniente de alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento está acelerando en la consolidación de las terrazas poscovid que cumplan con los requisitos para retirar las vallas New Jersey, pero ha admitido que van más despacio de lo que les gustaría.