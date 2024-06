Ernest Maragall, sobre el acuerdo de ERC con Collboni: “Ahora y así, no”

Apenas unas horas después de que ERC tuviese que posponer el congreso para votar la entrada o no del partido en el gobierno municipal de Jaume Collboni, el expresidente de los republicanos en Barcelona ha ahondado en la herida del partido. Ernest Maragall no ha aclarado su opinión, pero sí cree que todavía hace falta más debate sobre la cuestión. En una entrevista en el 'Café de ideas', de TVE, Maragall ha afirmado que si se hubiera celebrado el congreso de ayer, él habría dicho: “Ahora y así, no. En ese momento y de este modo, no”. Y ha añadido: "Estamos en una circunstancia de país que es muy exigente y que se deben tomar decisiones de país".

Por eso cree que los afiliados de ERC, "con su presencia masiva", enviaron un mensaje claro: "No corramos tanto". Según Maragall, había mucha gente con ganas de decir que así no debía entrar en el gobierno de Barcelona, ​​y seguramente mucha gente con ganas de decir que sí.

El ex líder republicano entiende que es obvio que hacía falta un debate "que no está ni mucho menos agotado", y ha explicado que el acuerdo con el PSC está elaborado desde febrero, antes de que se convocaran las elecciones en Cataluña. Entiende que haya cierta impaciencia de quienes habían llegado al pacto, "pero desde entonces han pasado un grupo de cosas". Maragall ha dicho que la situación que se vivió durante el congreso extraordinario de ERC -que se anuló por falta de aforo- demuestra que existe una demanda clara de hacer política por parte de la militancia de ERC y que la organización "está viva".

Sobre las negociaciones en el Parlament de Cataluña, Maragall ha dejado la puerta abierta tanto a PSC como a Junts para un acuerdo de investidura, y cree que la repetición electoral sería una mala noticia. En este sentido, ha pedido al PSC valentía para poder llegar a un acuerdo, si quieren que ERC investiga a Salvador Illa: “¿Debemos estar de rebajas? Más bien es a la inversa”.