La supermanzana de Barcelona de Colau se cuela en el ranking de mejores calles del mundo

El prestigioso ranking de la revista Time Out London "The 30 coolest streets in the world" ha posicionado la calle de Consell de Cent, ubicada en el distrito del Eixample de Barcelona, en la décima más 'cool' del mundo.

En el listado, publicado ayer, la directora de Time Out Barcelona, María José Gómez, detalla que "andar por Consell de Cent es como dar un paseo por el microcosmos de Barcelona".

"Tiene de todo", asegura Gómez, desde locales dedicados a las últimas tendencias hasta panaderías artesanales, desde "acogedores lugares para comer tortillas" a galerías de arte. La directora destaca el restaurante napolitano Da Michele, la heladería Delacrem, las galerías de arte y algunos de sus bares, entre otros.

La remodelación de Consell de Cent formó parte del programa de supermanzanas de la anterior alcaldesa Ada Colau para transformar las calles de toda la ciudad, con el objetivo de recuperar para la ciudadanía una parte del espacio que actualmente ocupan los vehículos privados.

La exalcaldesa mostró su satisfacción por la noticia en una publicación en su Instagram, donde hizo eco del titular añadiendo el comentario: "¡Eso sí que es culpa de los comuns!".

El ranking está encabezado por la High Street de Melbourne, en Australia; seguida de Hollywood Road, en Hong Kong; y la calle East Eleventh en Austin, en Estados Unidos.