El streamer catalán AuronPlay asegura qué es lo peor de Barcelona: “No sé cómo describirlo, es asqueroso”

AuronPlay es uno de los creadores de contenido más destacados en España. Nacido en Badalona, Cataluña, comenzó su carrera en YouTube en 2008, haciéndose un hueco en los temas sobre el y videos de crítica social, desde una perspectiva más de parodia. Con el tiempo, su estilo fue cambiando hacia un enfoque más polifacético, incluyendo blogs y reacciones, pero nunca dejando esa faceta de hacer reír a la gente. Actualmente, su canal de YouTube supera los 29,1 millones de suscriptores, aunque esta no es la plataforma en la que más presente está debido a que lleva sin hacer ninguna publicación desde noviembre de 2020.

En 2019, expandió su presencia al mundo del streaming en Twitch donde, debido a su popularidad, no tardó en ganar suscripciones. Es cierto que cuenta con menos seguidores en esta plataforma, es el que más espectadores consigue de toda España y uno de los más destacados a nivel global. Su contenido aquí es un poco más diferente, ya que priman los gameplays y esa constante interacción en directo con su audiencia.

AuronPlay opina sobre Barcelona

Como ya ha sido mencionado anteriormente, Auron realiza emisiones en directo en las que, en muchas ocasiones, se dedica a mantener conversaciones con el chat de los espectadores. En una de estas retransmisiones se trató las diferencias que entre Madrid y Barcelona, uno de los debates más complejos y que tienen un reconocimiento notable en nuestra sociedad. El conflicto entre ambas ciudades ha sido, es y será una competición entre españoles marca por las tensiones de no solo el deporte o la política, sino de la cultura, la tradición y muchos otros temas. Esta división, además, se suele intensificar en los partidos de fútbol, en aquello relacionado con temas de independencia, en el estilo y forma de vida, en la potencia turística que son ambos destinos... todo es susceptible de ser sujeto de confrontación.

Las redes sociales juegan un papel clave en este sentido, ya que se han consagrado como un espacio en el quetodo el mundo puede aportar su granito de arena y opinar sobre aquello que se quiera. Aquellos que tienen más presencia en las plataformas consideradas social media son los famosos y los influencers, los cuales pueden llegar a ser considerados líderes de opinión por sus audiencias, quienes le darán vital importancia a todas y cada una de las declaraciones que hagan estos personajes públicos. Muchos de ellos no dudan en posicionarse abiertamente a favor de una ciudad u otra, contribuyendo a reforzar estereotipos o, en algunos casos, promoviendo el diálogo. Sin embargo, en este caso parece más un tema de conversación que un posicionamiento como tal, ya que en las emisiones de AuronPlay siempre se habla abiertamente de todo tipo de cosas, como ocurre con creadores de contenido similares.

"Barcelona estaba ardiendo, no se podía salir a la calle"

Inevitablemente, uno de los temas que aparecen en este debate es el relativo al frío y al calor. España se destaca por tener un clima templado, con varias zonas en las que los inviernos son duros pero todavía lo son más en verano debido al aumento excesivo de las temperaturas. Otro de los factores que influye es la humedad. en Madrid y Barcelona se posicionan como dos ciudades muy competitivas en este aspecto; es cierto que en Madrid los inviernos son mucho más fríos que en Barcelona, pero el calor hace mella en ambos sitios.

En una emisión, la cual se estaba realizando durante el verano, AuronPlay busac el tiempoque estaba haciendo en Madrid e indica lo siguiente: "Madrid está que arde, 39, no es broma, 39, fuerte, eh". Todo el mundo sabe que las épocas veraniegas en la capital española siempre han sido complicadas de sobrepasar, pero no existe mucha diferencia con respeto a la Ciudad Condal. "Me han dicho que Barcelona estaba ardiendo literalmente, que no se podía ni salir a la calle", asegura. Es cierto que en esos instantes la temperatura era de 32º C grados, "pero la sensación térmica puede ser de 38".

"El calor de Barcelona es horrible, es asqueroso"

"Te lo dice alguien que ha vivido ahí toda su vida. El calor de Barcelona es... Bueno, no sé ni cómo describirlo, de verdad. Es asqueroso", explica. Las noches del invierno y del verano tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, en meses como diciembre y enero, al ser los más fríos del año puede causar una mala jugada que se termina combatiendo con mantas extras en las camas. En verano, es todo lo contrario, desaparecen las capas de abrigo o se duerme directamente sin arropar. Por ello, los recursos a los que se les dan mayor utilidad son a los ventiladores y al aire acondicionado pero a mucha gente no le gusta dormir con estos dispositivos encendidos. De hecho, los expertos recomiendan que el aire acondicionado no se deje funcionando durante toda la noche porque puede afectar en el descanso, al secar las vías respiratorias.

AuronPlay refleja el sufrimiento de todos los españoles de forma directa y sin tapujos: "Sudas como un auténtico cerdo por solo levantarte del sofá y dormir sin aire acondicionado". Además, refleja que él jamás ha tenido en su propiedad este tipo de tecnología "hasta que era más mayor y he podido costeármelo", por lo que la opción a la que recurría era a dormir "con un ventilador pegado a la cara" para evitar las peores consecuencias de las altas temperaturas.