Ibai Llanos opina sobre Madrid como residente en Barcelona: "Debería haber tomado esta decisión hace ocho años"

Ibai Llanos, nacido en Bilbao en 1995, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital. Su carrera comenzó como comentarista de videojuegos, donde su estilo cercano y humorístico captó rápidamente la atención del público. Tras consolidarse como narrador de eSports, dio el salto al streaming en Twitch, donde se construyó una comunidad masiva y lideró eventos de gran repercusión mediática, como La Velada del Año, un espectáculo de boxeo entre creadores de contenido que ha batido récords de audiencia.

Además de su faceta como streamer, Llanos ha ampliado su actividad hacia la producción de contenido audiovisual, las entrevistas a figuras públicas y la organización de eventos multitudinarios. En 2022 fundó, junto con Gerard Piqué, la Kings League, una de las competiciones de fútbol 7 más destacadas entre lo jóvenes. Su versatilidad lo ha llevado a colaborar con marcas globales, retransmitir partidos de fútbol y entrevistar a celebridades internacionales, desde futbolistas como Lionel Messi hasta artistas como Ed Sheeran. En los últimos meses, Ibai también ha arrasado en redes por lo que está siendo su impresionante cambio físico, lo cual demuestra también su voluntad de mantenerse en lo más alto sin renunciar a su bienestar personal.

El emotivo vídeo de Ibai para celebrar sus 11 meses de cambio físico: "Cientos de entrenamientos. Cientos de paseos" Difoosion

Conflicto entre Madrid y Barcelona: presente en un directo de Ibai

Para los menos conocedores de la atmósfera que rodea a este personaje público, Ibai Llanos vive en Barcelona, una de las ciudades donde ha pasado una gran etapa de su vida pese a ser vasco. Hilado con este mismo tema, durante una de sus retransmisiones en directo, surgió el clásico debate entre Madrid y la propia Barcelona, donde habló sobre qué lugar le parece mejor para vivir.

Tanto Barcelona como Madrid son ciudades de lo más estratégicas donde alojarse, ya que son dos de las zonas más transitadas de toda España que cuenta, en gran medida, con el sector servicios, donde los turistas viajan en repetidas ocasiones y en las que, al fin y al cabo, la calidad de vida es mucho mayor. Por ello, surgen competiciones entre los ciudadanos de ambas en las que el objetivo siempre será quedar por encima y ofrecer el argumento final que corrobore que la ciudad en la que vives es la mejor de todas.

"Debería haber tomado esta decisión hace ocho años, ya es demasiado tarde"

Durante una emisión en la plataforma Twitch, Ibai explicó que los madrileños tienen ventajas y desventajas, pero aseguró que "es verdad que tenéis una gran ventaja y es que muchas cosas pasan en Madrid, en general". Además, dejó dar a entender que este es un beneficio tan grande que personas originarias de otras comunidades podrían sentir rabia por este tipo de cosas ya que, al pasar tantas cosas en la capital, no hay tanta probabilidad de que pasen en otros destinos diferentes. "Pasa de todo en Madrid, es increíble. Yo no he vivido en Madrid, pero es verdad que allí se mueve absolutamente todo", declaró.

"Si yo viviese en Madrid, creo que no tendría que viajar nunca en mi vida", indicó Ibai, quien posteriormente fue preguntado en el chat en directo si cree que se ha equivocado de ciudad. La respuesta no fue concreta, fue más bien otra pregunta a sus espectadores: "No lo sé, gente. ¿Creéis que me debería ir a Madrid? Ya es demasiado tarde. Debería haber tomado esta decisión hace ocho años, ya es demasiado tarde".

Otro de los comentarios que recibió durante la retransmisión fue que "Barcelona es basura", lo cual demuestra que esa persona no sea, seguramente, originario de la Ciudad Condal. Por ello, además de estar hilado con esta misma situación justo ahora mencionada, Ibai asegura, como es evidente, que esa opinión es personal y que cada uno tiene una diferente. "Bueno, depende de a quién le preguntes. Yo tengo amigos de Madrid que prefieren Barcelona a Madrid y son madrileños que viven en Madrid. Suele ser raro, pero hay alguno que lo dice", explica.

"Me gusta más Barcelona"

El veredicto sobre qué ciudad le gusta más a Ibai entre a Madrid y Barcelona es claro. "A mí me gusta más Barcelona, más concretamente, Sant Cugat. Incluso Barcelona también; yo en Barcelona, lo que es más o menos céntrico… Bueno, céntrico tampoco, pero me entendéis. He vivido aquí muchos años".