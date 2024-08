Críticas del independentismo a los jugadores del Barça por obviar el "¡y visca Cataluña!" en su presentación

Tras una breve pero intensa gira de pretemporada en Estados Unidos, el FC Barcelona regresó a casa una semana antes del inicio de LaLiga para celebrar el tradicional trofeo Joan Gamper frente su afición, un torneo veraniego a partido único en el que se presentan los jugadores de la plantilla de la presente temporada al público y en el que, habitualmente antes del mismo, los capitanes y el entrenador toman la palabra desde el terreno de juego. Esta vez en el Estadi Olímpic Lluís Companys, pues los azulgranas no regresarán a disputar sus partidos como locales en el Spotify Camp Nou hasta finales de año, los encargados de tomar el micrófono fueron los nuevos fichajes -los catalanes Pau Víctor y Dani Olmo, éste incorporado del RB Leipzig a cambio de unos cincuenta millones de euros-, el nuevo entrenador alemán Hansi Flick y el ahora, tras la marcha de Sergi Roberto, nuevo primer capitán del equipo, el también teutón Marc-André Ter Stegen. En sus parlamentos, si bien todos ellos terminaron su plano y vacío discurso con el tradicional "visca el Barça", ninguno de ellos añadió la coletilla "y visca Cataluña", algo que era impensable hace unos años y que recordaba la implicación del club en el catalanismo político. Este detalle no pasó desapercibido para varios usuarios de las redes sociales, la mayoría de ellos independentistas, que recriminaron el gesto especialmente a Ter Stegen, quien "llegó hace ya diez años al club prometiendo aprender catalán e hizo su discurso casi totalmente en un perfecto castellano". "El capitán del Barça tiene un significado más allá del fútbol que éste parece no haber entendido", dice otro internauta. Para más inri, el FC Barcelona, en un partido gris y con el estado del césped de Montjuïc más que cuestionado -"tanto conciertito, tanto conciertito...", dice otro-, perdió 0-3 con el AS Mónaco, siendo el primer Gamper que no gana el Barça desde el año 2012, cuando en aquella ocasión el AC Milan de Ronaldinho se impuso al equipo en la última temporada de Pep Guardiola como entrenador.