Emergencia en las playas catalanas: socorristas denuncian abandono institucional y amenazan con huelga

Los socorristas de Cataluña han alzado la voz este domingo para denunciar la falta de protección, recursos y personal en las playas del litoral catalán, justo en el momento de mayor afluencia turística. En declaraciones recogidas por Telecinco, profesionales del sector advierten que la situación es crítica y que muchos servicios no cumplen con los mínimos exigidos por la normativa vigente.

Según el colectivo, la Ley 08/2020 de seguridad en playas no se está aplicando correctamente en numerosos municipios, lo que ha derivado en infraestructuras insuficientes, contratos temporales de apenas dos meses, sueldos bajos y jornadas agotadoras. En algunos casos, aseguran que hay playas con una sola torre de vigilancia cada 500 metros, lo que dificulta una respuesta rápida ante emergencias.

Amenaza de huelga y exigencia de diálogo

Ante la falta de soluciones, los socorristas no descartan convocar una huelga general en todo el litoral catalán si la Generalitat no responde a sus demandas. “No queremos llegar ahí, pero no nos quedará otra opción”, afirman.

El colectivo exige una revisión del modelo de gestión del socorrismo, más recursos materiales y humanos, y una ampliación del calendario de vigilancia. Critican que algunos ayuntamientos finalicen el servicio el 31 de agosto, mientras las playas siguen llenas y los servicios turísticos operativos.