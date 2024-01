ERC se defiende en el Parlament: "No estamos tan mal"

El primer pleno del nuevo período de sesiones en el Parlament continúa, las críticas al recientemente reformado Govern por parte del resto de formaciones políticas, también. Ha tenido como pretexto, en esta ocasión, una moción sobre el balance del último año de legislatura presentada por Ciutadans. El líder del grupo naranja, Carlos Carrizosa, ha expuesto la "debilidad parlamentaria" del ejecutivo y ha acusado a la Generalitat de "dividir Cataluña". "Antes éramos la locomotora de España, ahora ya no", ha concluido Carrizosa.

Ha sido destacable la coincidencia en el diagnóstico -no en las soluciones- que han manifestado grupos como Junts, el PSC o los comunes, cuyo portavoz, David Cid, ha ido más allá: "este Govern tiene el motor gripado". "Es un gobierno que no hace leyes, ha aprobado cuatro en el último año", ha añadido el diputado. Los socialistas han puesto el foco en las "deficientes" políticas de vivienda del ejecutivo y los posconvergentes han incidido en que "Cataluña necesita un presidente que haga de presidente y no de candidato".

Por otra parte, el portavoz de Junts, Josep Rius, también ha cargado contra Ciutadans. Ha expuesto su "irrelevancia política" y ha criticado el redactado de la moción: "es una moción macedonia". En esta última cuestión también ha estado de acuerdo Vox, que ha lamentado que los 30 puntos del escrito no estuvieran en orden y que el documento fuera "tan extenso". "Ciertamente es una moción extensa, pero más extensa es la lista de las cosas que en Cataluña llevan años sin funcionar", ha contestado Carrizosa.

El diputado de ERC, Jordi Orobitg ha sido el responsable de defender al Govern ante la ausencia del presidente de la Generalitat en el hemiciclo. "Un 62% de los catalanes aprueban la gestión de este Govern", ha explicado el republicano haciendo referencia a los datos publicados por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Orobitg ha lamentado que este debate parlamentario haya sido convertido en un "debate electoral" por parte de la oposición, y dirigiéndose al portavoz de Ciutadans, ha recordado que "más de la mitad de sus propios votantes aprueban a este gobierno". "No estamos tan mal", ha concluido, "cómo diría aquel".