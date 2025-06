En el marco del Día Mundial contra la Droga, la Sociedad Española de Neurología ha alertado acerca del impacto del consumo de drogas ilícitas o de abuso en la salud cerebral de los jóvenes.

En los últimos años, se ha evidenciado un aumento de los casos de ictus entre la población adulta joven. ¿De qué crecimiento estamos hablando? ¿Se trata de cifras preocupantes?

Como se trata de una patología tan grave como es el ictus, cualquier aumento es preocupante, porque al final es una patología que puede producir mucha discapacidad y dependencia. Se calcula que ha habido un aumento del ictus en pacientes jóvenes de hasta el 25%.

Mientras que los casos de ictus en personas mayores están disminuyendo, en esta población la incidencia está aumentando. ¿Cómo se explica? ¿Qué hay detrás de este incremento?

Si bien es cierto que la edad es el principal factor de riesgo modificable que causa ictus, en las personas mayores hemos visto como ha disminuido su incidencia. Y eso es porque cada vez controlamos mejor los factores de riesgo cardiovascular que llamamos clásicos, que son la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol, la diabetes... En cambio, en los jóvenes lo que ha ocurrido es que cada vez detectamos más los casos de ictus, además hay una serie de factores de riesgo cardiovasculares que no tenemos tan identificados y no controlamos tan bien, como son el sedentarismo, el estrés, el sobrepeso y obesidad, que están ganando importancia entre los jóvenes y, por último, está el tema de las drogas ilícitas y medicamentos con uso indebido. El consumo de estas sustancias han aumentado en los útlimos años y forma parte de esos factores de riesgo.

¿Cómo es ese consumo por parte de los adultos jóvenes?

España es el segundo país consumidor de cocaina y ésta es la segunda droga que más se consume en España después del cannabis. Este consumo ha ido en aumento, pero además han aparecido drogas «nuevas», muchas de ellas de síntesis y otras que son mezclas de diferentes tipos, y uno de los problemas más grandes es que se haga policonsumo, porque entonces hay falta de control de las sustancias, de las dosis y del contenido.

¿De qué manera afectan las drogas a la salud cardiovascular y cerebral? ¿Todas ellas tienen el mismo impacto?

Todas estas drogas pueden afectar a la salud cerebral, al sistema nervioso, de varias formas. La principal es el daño al vaso sanguíneo: daña la pared arterial, puede producir crisis hipertensivas y aneurisma, puede inflamar las arterias o producir vasoespasmos y eso puede provocar tanto ictus isquémicos, que son por falta de riego, como hemorrágicos, que es cuando se rompe la arteria y se produce una hemorragia cerebral. Hay drogas que tradicionalmente se consideraban más inocuas, como el cannabis, el éxtasis o el LSD, que ahora ya sabemos por muchos estudios científicos que también pueden causar daño vascular y aumentar el riesgo de ictus. Además, el consumo crónico de la mayoría de estas drogas se ha relacionado con el deterioro cognitivo y demencia precoz y la sobredosis o el consumo ocasional también se ha relacionado con poder caer en estado de coma y sufrir una depresión respiratoria. Es decir que hay muchas formas en las que las drogas pueden dañar tu cuerpo, tanto por su consumo crónico como ocasional.

¿Las consecuencias y secuelas de este accidente en personas jóvenes son las mimas y de la misma intensidad que en personas mayores?

Los jóvenes tienen una capacidad de recuperación mayor porque tienen una mayor neuroplasticidad, pero un ictus grave puede dejarte dependiente y con una discapacidad, tanto cognitiva como motora, de por vida. Y los jóvenes son personas en edad laboral, que quizá tienen una familia a su cargo y con una mayor pérdida por años de calidad de vida.

¿Este es un fenómeno global o bien es característico de España?

Este es un fenómeno que se ha visto a nivel mundial y, por supuesto, es un problema muy presente tanto en Europa como en América del Norte. De hecho, en Estados Unidos tienen el problema del fentanilo, que da comas, muertes por daño cerebral, da demencia precoz y por supuesto, da ictus.

Ante esta realidad, ¿cómo hay que actuar? ¿qué medidas aconsejan emprender?

La medida más importante es la formación, información y divulgación, porque tú no te puedes empoderar y responsabilizar de un problema que puede dañar tu cuerpo si no sabes que puede dañar tu cuerpo. La mayoría de personas no identifican ciertas drogas como sustancias que te pueden dañar el cerebro. Quizá la heroína casi todo el mundo la tiene identificada como una droga muy dañina, pero mucha gente no piensa que drogas de síntesis pueden hacer tanto daño y menos aún un consumo ocasional y, por lo tanto, se les pierde el miedo. Así pues, lo primero es la prevención individual, que consiste en que los profesionales y medios de comunicación hagamos divulgación e información para que todo el mundo sepa el riesgo al que se expone con el consumo de drogas. Lo segundo, es la prevención poblacional, que es clave y que hace referencia a todas las medidas políticas y sociales que se deben tomar, tanto para hacer prevención, como son las campañas de concienciación de la juventud, como aquellas medidas impositivas en relación a la toma de las drogas ilícitas. En cualquier caso, desde la Sociedad Española de Neurología, lo que queremos transmitir es que alejarse de las drogas es invertir en salud cerebral