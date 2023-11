El independentismo radical coacciona en Bruselas con pancartas a favor de la oficialidad del catalán en Europa

Acción de Plataforma por la Llengua en el corazón del barrio europeo de Bruselas. La entidad ultraindependentista ha aprovechado la reunión de hoy del Consejo de Asuntos Generales del Consejo de la UE, que es el órgano que tendrá que decidir sobre la oficialidad del catalán en la UE, para hacer presión, nuevamente, en favor de esta reivindicación.

La entidad ha despejado dos pancartas gigantes con globos en la rotonda de Schumann, entre el edificio de la Comisión Europea y el del Consejo de la UE, por donde ha pasado la comitiva que se reunía hoy para discutir sobre políticas de cohesión de la UE, y que el 12 de diciembre volverá a debatir sobre la oficialidad del catalán. Los carteles se han alzado con globo de helio para poder ser visto desde la distancia. En las pancartas aparecían los mensajes 'Catalan EU Official Language' (El catalán lengua oficial de la UE) y 'Say Yes' (Decíd sí), el lema que está utilizando la entidad en su campaña para reivindicar el reconocimiento del idioma en Europa.

La acción de Plataforma per la Llengua llega justo cuando quedan poco menos de dos semanas para que los ministros de Exteriores de los veintisiete estados miembros vuelvan a reunirse en Bruselas el próximo 12 de diciembre para abordar una vez más la cuestión del catalán, el vasco y el gallego a la Unión. Precisamente este jueves el Consejo de Asuntos Generales del Consejo de la UE, el órgano que tendrá que tomar una decisión sobre el catalán Europa, se ha reunido para hablar de las políticas de cohesión, hecho que la Plataforma ha aprovechado para hacer la performance de desplegar las pancartas con globo, como forma de "hacer presión".

Presionado por las negociaciones con el independentismo para la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno presentó el 13 de noviembre una propuesta de reforma del reglamento que los estados miembros no tuvieron tiempo de analizar previamente a la reunión del día 15. En octubre, y a petición de algunos estados miembros, el Gobierno pidió a la Comisión Europea que proporcionara información, que todavía no se ha facilitado, sobre el impacto financiero y administrativo.

Plataforma per la Llengua se mostró conforme con la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo español; por una parte, porque mantiene el catalán como lengua plenamente oficial en el artículo 1, y, de la otra, porque establece una serie de condiciones por adquirir el estatus de oficialidad que pueden apaciguar las preocupaciones de algunos estados miembros y que coinciden con las que la Plataforma había trasladado en el Gobierno durante las reuniones mantenidas con el embajador ante la UE las últimas semanas.