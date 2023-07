«Lluís Companys es la advertencia de que las cosas pueden ir muy mal»

Cuando en 2006 llegó a las librerías el ensayo de Enric Vila, «Lluís Companys. La veritat no necessita màrtirs» hubo quienes desde el más profundo catalanismo consideraron esa obra como una descalificación hacia Companys. Todo ello era porque el libro ofrecía una mirada crítica y documentada a un político que ha pasado a ser un símbolo y un mártir. Tantos años después, Vila ha recuperado y reescrito ese trabajo que ha regresado de la mano de Bon Port.

Vila, en declaraciones a este diario, rememoró lo ocurrido hace 17 años, con motivo de esa primera edición. «Había un epílogo en ese libro, que me hizo escribir el editor Fèlix Riera, diciendo que era catalanista, que no se hizo ese libro para hacer daño al país. Es un trabajo que me situó, aunque después me dediqué a otras cosas. Ya no me volvieron a mirar igual. La respuesta fue muy dura: me dijeron que era un bestia, que las cosas no se hacían así. Manel Cuyàs, por ejemplo, dijo que lo había escrito contra el tripartito. Alguien en ERC me comentó que quería quemar públicamente ejemplares. Enric Juliana, en cambio, aseguró que era fruto de un tiempo».

Haciendo balance y tras repasar ese ensayo, Enric Vila sigue mostrándose crítico hacia la figura de Companys. A este respecto comentó que «Companys me sugiere una imagen de Puigdemont. Companys es la advertencia de cómo las cosas pueden ir muy mal. ¿Quién está en ese camino? Convergència y Puigdemont y eso es algo que me sabe mal decirlo. Companys es una advertencia porque no se puede hacer poder desde sentimentalidad».

Enric Vila fotografiado ayer en Barcelona Miquel González/Shooting

Cuando se le pide que dibuje un retrato de quien fue presidente de la Generalitat en los años republicanos, Vila habla de él como un personaje que «no se puede comparar con los políticos d ahora que no le llegan a la suela del zapato. Llegó a la presidencia porque eliminó a sus enemigos. Era pedante y superficial, pero se jugó la vida por cosas que eran injustas. Sin embargo el hecho de pensar que se podía hacer una revolución en Cataluña como la que hubo en Rusia era una idea equivocada. Este libro estaba escrito sin distancia, contra las cosas que me habían enseñado».

El desmontar un mito como el de Companys cree Vila que también podría hacerse con otros nombres de la historia catalana. En este sentido expuso que «esto es algo que se podría hacer con Macià exactamente igual, pero también como Prim o Pujol. Se podría hacer con Azaña, también con dirigentes anarquistas, con Cambó y sería importante».

¿Estamos ante un mito equivocado cuando hablamos de Lluís Companys? A esa pregunta, Vila responde planteando otra: «¿Franco se equivocó matando a Companys? Creo que no. No es lo mismo tratar a Tarradellas que a Companys tras la muerte de Franco. Sirve para explicar una parte de la verdad. Él se aseguró su lugar en la historia. Si no lo hubiera matado, la transición habría sido distinta. No se puede olvidar que Cataluña fue el único lugar que plantó cara a Franco».