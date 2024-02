Jo Nesbo: "La novela negra ha sustituido a la novela religiosa"

Uno de los grandes nombres de la novela negra nórdica, Jo Nesbo, es el nuevo ganador del Premio Pepe Carvalho que se entrega dentro del certamen BCNegra. El autor noruego dio esta mañana una rueda de prensa en la que se mostró feliz por el reconocimiento que lleva el nombre del peculiar detective creado por Manuel Vázquez Montalbán.

En su intervención, Nesbo agradeció tener un premio con el nombre de "un autor europeo que abrió la puerta a una tradición moderna". Para el escritor, Barcelona "es el hogar de Pepe Carvalho como Oslo lo es para Harry Hole, mi personaje. Estoy contento de venir de una ciudad pequeña a una grande".

Preguntado por su última obra, "La casa de la noche", publicada por ReservoirBooks y Proa, en castellano y catalán, respectivamente, añadió que "vuelvo a mis raíces. Cuando era pequeño yo contaba historias a los grandes. Era el más joven de la banda. Unos años más tarde me dijeron que notaban el miedo en mi voz cuando hablaba, por eso les gustaban mis historias. Por eso es un retorno al pasado. ¿Es una estrategia? No, tengo una cabeza que hay días que me dice que tiene una buena historia para mi. Mi editor estaba frustrado porque tardé cuatro años para hacer la serie Harry Hole mientras escribía otras historias". Nesbo también habló de los miedos de su infancia, un tiempo en el que "me espantaba todo. Todavía cuando veo películas de terror, me tengo que tapar los ojos. La novela negra me lleva a lugares donde tengo mucho miedo, es mi gasolina". A todo esto, definió su nuevo trabajo "no como una novela de terror sino como una película de terror, lo que es un marco más amplio".

Jo Nesbo se definió como "un contador de historias. Soy fruto de mi tradición, pero en mi caso también la americana donde tengo un pie, al igual que la escandinava. No me veo como portavoz de nada. Cuando me ponen la etiqueta de autor nórdico, entiendo lo que quieren decir, pero no me siento relacionado con Henning Mankell o Stieg Larsson, pero sí con Jim Thompson. No creo que sea un experto en novelas negras escandinavas. Yo siempre estaba más informado de lo que hacían mis colegas norteamericanos que los nórdicos".

El escritor también tuvo unas palabra para su creación más conocida, para Harry Hole. "Quería que Harry fuera el arquetipo del detective, pero no es sueco ni americano sino noruego. Con Harry he usado los arquetipos que aparecen en "Sin City", tan exagerados, del detective americano. No es que exprese mis valores o mis ideas. Ahora es más un ser humano que un personaje surgido de las novelas de ficción", dijo. Sobre si hay un final a la serie Harry Hole, admitió que lo ve, pero "no puedo contarlo. Tendría que matarlos si lo cuento".

¿Y hay más historias que contar? "Mi problema es de tiempo. Me gustaría contar tantas historias, pero no puedo. He escrito muchos tipos de novela, pero al final he vuelto a Harry Hole. Me alejo, pero me atrae. Es el tipo de amigos que cuando has pasado una semana con él, no lo llamas el lunes siguiente".

A propósito del género del que es un indiscutible maestro, argumentó que "como escritor me planteo muchas veces por qué gusta la novela negra, pero no tengo ni idea. Seguramente nos enamoramos de esto porque hay esta relación íntima con el lector y tenemos licencia para manipularlos. Hay un proceso interactivo con el lector. Es escribir sobre la condición humana, sobre la sociedad, así que suplanta la novela religiosa. La novela negra moderna tiene esta responsabilidad, como un mandato para abordar cuestiones morales".

En el mismo acto, también intervino Carlos Zanón, comisario del BCNegra quien dijo de Jo Nesbo que "es diferente a todos. Lo reconoces en seguida. Aportó literatura a la novela negra, sin dejar de entretener". Zanón subrayó que sus libros están "llenos de subtramas", con "thrillers" donde "siempre pasan cosas, con su tempo, con su manera de explicar y su mirada literaria". Zanón habló también de Harry Hole, el antihéroe de Nesbo, "alguien que no se quiere ir de Oslo, pese a que odia la ciudad. Es un planeta solitario que no acaba de volver a casa".