Puigdemont considera rotas las costuras de Cataluña con España

El que fuera presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha empleado la red social X para conmemorar los diez años de la consulta del 9N. Fue allí donde aseguró que "las costuras de España están rotas" desde aquel acto independentista, apuntando que una prueba de ello es el hecho de haberse planteado ninguna propuesta para el futuro de Cataluña diferente al "es lo que hay". Aquella consulta, convocada por el entonces president Artur Mas llevó a las calles a 2,3 millones de catalanes, siempre según el recuento de la Generalitat.

"España no escuchó y respondió con represión. Pero sus costuras están rotas desde entonces, como lo prueba el hecho de que en diez años no solo no ha reparado el error histórico que cometió con el Estatut, sino que se han encargado de demostrar que no tienen ninguna propuesta para el futuro de nuestro país que no sea quedarnos en aquello que eufemísticamente llaman 'normalidad' por no tener que decir: 'es lo que hay, y aún gracias'", ha dicho.

A su juicio, el 9 de noviembre de 2014 hubo desde Cataluña "una respuesta contundente a décadas de menosprecio de la voluntad democrática del pueblo catalán".

Del episodio de esta primera consulta soberanista acabó surgiendo la candidatura unitaria de Junts pel Sí, que llevaría de forma imprevista hasta la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont, quien fue cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.