Fabiola Martínez, muy tajante, se pronuncia sobre el papel de Bertín como padre: "Una persona no cambia de la noche a la mañana"

Fabiola Martínez ha reaparecido ante las cámaras durante la IX Cena Benéfica de la Fundación Querer capitaneada por Pilar García de la Granja para la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con los niños con necesidades especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas y trastornos del lenguaje. Allí, la venezolana se ha sincerado ante las cámaras sobre el papel de Bertín como padre tras las últimas declaraciones de Gabriela Guillén.

Fabiola da la cara por Bertín

La modelo, aunque está cansada de que le pregunten por su ex, sí ha querido poner en valor su papel como padre. "Lo conocéis bastante porque son ya muchos años los que el señor lleva, mucho más que los que llevo yo y mucho más que los que lleváis vosotros también. Entonces, una persona no cambia de la noche a la mañana. Yo no puedo opinar, pero yo, como madre de algunos de sus hijos, pues estoy contenta", ha declarado Fabiola, dejando bien claro que no es un "cero" como dice Gabriela Guillén.

Fabiola Martínez responde rotunda al ataque de Gabriela Guillén a Bertín Osborne diciendo que es un "cero" como padre Europa Press

"Obvio que se puede hacer más, porque yo puedo ser mejor madre también. Y si le preguntas a mis hijos te dirían, "bueno, mamá puede mejorar algunas cosas". Todo es mejorable y yo no tengo ningún problema, aunque obviamente hay cosas que se pueden mejorar", ha añadido la modelo, reflexionado sobre el asunto.

Aún así, ha reiterado que no quiere que se le pregunte siempre por Bertín. "Mira, no es que me pese que me preguntéis, porque los años que yo estuve con Bertín para mí fueron maravillosos. Tengo dos hijos estupendos, que amo y que son mi vida. Lo que pasa es que me da pena que con tantas cosas que tengo en mi vida nueva, que estemos siempre informando a la gente sobre las mismas cosas. Y la gente se queda con esa sensación, de que no hace nada. Solo va a un photocall y habla de Bertín. Y no es verdad, porque mi vida está llena de muchísimas cosas", ha zanjado sobre el asunto.

En un buen momento

Centrada en su nueva firma de moda, Bombini, atraviesa por un buen momento profesional y, de momento, cierra la puerta al amor. "Si tienes la vida llena de tantas cosas y estoy ahora en un punto de crear, de crecer, de hacer y de no sé qué, pobrecito al que le toque, ¿no? Porque es que no le voy a poder ni decir hola por las mañanas", ha expresado Fabiola. "No estoy cerrada, pero estoy concentrada en otras cosas. Y además, no sé, esas cosas, si llega, llega", ha finalizado la modelo.