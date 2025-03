Rachel Cusk: «La imagen difuminada de los impresionistas nos parece la realidad»

Bajo el título de «Desfile», publicado por Libros del Asteroide, la británica Rachel Cusk se adentra en el mundo del arte, pero, especialmente, en su papel, todo a ello a partir de un personaje que son muchos, llamado G, y que podemos identificar con creadores conocidos y desconocidos. Cusk, que ha visitado Barcelona para presentar su nueva novela, explicó en conversación con este diario, al ser preguntada por quién o quiénes son G que «un nombre anónimo que he dado a diversos artistas diferentes porque el aspecto del anonimato es precisamente muy importante en este libro. Si eres una persona que conoce un poco el mundo los encontrarás reconocibles mientras que otros lo son un poco menos precisamente por este aspecto de personajes anónimos».

La autora de «Prestigio» o «Despojos» vive desde hace cuatro años en París. Eso le ha hecho constatar que la literatura, especialmente desde el punto de vista de las letras francesas, no necesita etiquetas, especialmente en una novela como «Desfile» que parece moverse entre la narrativa de ficción y el ensayo. «La literatura francesa está como menos limitada, menos encajada dentro de una categoría. Hay autores como Emmanuel Carrère, por ejemplo, que puede perfectamente escribir muy bien en un estilo periodístico y después hacer ficción o unas memorias muy profundas. También serían los casos de Camus o Annie Ernaux. Los escritores no son una voz sin voz, sino que son unos seres que se mueven con su propia narrativa, que pueden explicar una historia, que pueden explicar un elemento particular de su vida o que pueden admitir alguna cosa sobre ellos mismos. Por eso, me parece mucho más interesante poder compartir todas estas versiones de un autor, más que no hacer lo que es más propio de la literatura británica, que es hacer ver que no saben qué pasa, como si el libro no tenga nada que ver con ellos», aseguró.

Al tener un protagonismo tan destacado el arte en estas páginas cabe preguntarle a la escritora cuál debe ser el papel de este en la sociedad. En este sentido, Cusk añade que «lo que me parece interesante, sobre todo, es tener un punto de entrada en la obra de un artista visual. Por ejemplo, el caso de Van Gogh. Todos sabemos que estaba loco, que se cortó una oreja, que la puso en un sobre y la envió. Esto ha sido un punto de acceso al personaje, a la obra, a su visión y a las ganas de saber más sobre él. Miremos ahora las obras de los impresionistas que, en un principio, también nos parecen accesibles y es también curioso porque, en realidad, son obras normalmente sobre naturaleza, pero esta la encontramos difuminada y, por tanto, cambia la percepción o la mirada que tenemos respecto a la naturaleza». La narradora no ocultó su sorpresa ante el hecho de que «parece que mucha gente no se pregunta cómo el arte visual nos puede ayudar a interpretar la vida, a animarnos a la vida o incluso a afirmar la vida. Quizás nos podamos preguntar cómo es que nos gusta ver una obra en la que vemos la naturaleza difuminada, cómo es que a veces esta imagen difuminada, nos parece más real que la realidad».

Se podría pensar, igualmente, que con «Desfile», Rachel Cusk ha concluido esa mirada sobre el arte. La escritora explicó que sigue escribiendo sobre G, sobre los muchos G que existen.