Científicos españoles participarán en una misión espacial que podría 'salvar a la humanidad' del impacto de un meteorito

Algunos individuos prefiere ignorar el mundo que les rodea y vivir como 'eremitas de la información', en una ignorancia supuestamente más sana o feliz. Mientras tanto, otras personas trabajan y estudian sin descanso para evitar problemas mayores a la humanidad e inclusor hacernos la vida más sencilla al resto, además de posible.

Si todos hiciésemos, como se suele decir vulgarmente, como las avestruces, en un ejercicio de 'si no miras no está' e ignorásemos a posta las amenazas, la humanidad llegaría a su fin rápidamente. La única defensa es, en efecto, una buena defensa. Estamos en una época en la que el acceso fácil y constante a miles de contenidos informativos puede llegar a abrumarnos, pero precisamente un mayor conocimiento también nos puede aportar mayor seguridad y herramientas para combatir a incertidumbre.

Todos los días asistimos a noticias sobre viruelas, guerras, amenazas nucleares, inflaciones y otras tantas catástrofes, naturales o provocadas. Un sabio refrán popular reza que "no hay más ciego que el que no quiere ver", y es que tratar de hacer caso omiso a un peligro no le pone solución. Para ello, miles de científicos, economistas, arquitectos, físicos y otros profesionales dedican todas sus vidas al conocimiento, que disminuye la incerteza y da al resto mayor seguridad.

Una amenaza real que cada vez conocemos más y, por lo tanto, podemos tratar de combatir mejor, son las colisiones de asteroides espaciales contra la Tierra. Este lunes que viene, se iniciará una importante misión que tiene como objetivo analizar el comportamiento de un dúo de objetos extraterrestres que podrían llegar a suponer un riesgo contra la vida de nuestro planeta.

Tal y como ha informado EuropaPress, el próximo lunes 7 de octubre despegará desde Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (Florida) la misión espacial Hera, de la Agencia Espacial Europea (ESA). A ella asistirá el equipo de Ciencias Planetarias, que forma parte del grupo de investigación en Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Alicante (UA).

Participarán investigadores pertenecientes a instituciones españolas, como Adriano Campo Bagatin, de la UA, y Julia de León, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), dentro del grupo de más de treinta científicos europeos que forman parte del equipo de la misión Hera. Para el lanzamiento, se utilizará un cohete SpaceX Falcon 9, de la compañía del empresario Elon Musk.

El nombre del proyecto no ha sido escogido por casualidad. Hera, para los antiguos griegos (o Juno, para los romanos), era la diosa del matrimonio y la familia, esposa de Zeus y símbolo de la protección. El objetivo de esta misión espacial es, precisamente, defender a la humanidad y al planeta Tierra de un posible impacto de asteroide como el que se hipotetiza que acabó con la vida de los dinosaurios hace millones de años.

Cómo Hera pretende protegernos de los asteroides

Hera, como indica EuropaPress, forma parte de la estrategia de defensa planetaria frente a colisiones asteroidales. Es el siguiente paso a la misión 'Double Asteroid Redirection Test' (DART) de la NASA, que logró impactar en el satélite Dimorphos en septiembre de 2022 y desviar su órbita. El objetivo de esta segunda fase del plan es de prevención de riesgos.

Dimorphos fue el satélite del sistema de asteroides binarios Didymos, el primer objeto del Sistema Solar cuya órbita fue modificada por la actividad humana. Como ha indicado la ESA, la misión Hera realizará un estudio detallado tras el impacto para valorar las posibilidades de la desviación cinética con el objetivo de proteger nuestro planeta.

Los propios investigadores contaban cómo, aunque el lanzamiento finalice como se espera, tendrán que pasar dos años más para que las primeras imágenes de Hera regresen a la Tierra. Los profesionales aseguraban que "llevamos años contribuyendo a los preparativos de esta misión, determinando, con los responsables de la parte de instrumentación, todo lo necesario para llevar a cabo las observaciones y mediciones".

Hera pretende dar acceso a la humanidad a los efectos de una colisión de estas dimensiones, con el objetivo de preparar en el futuro "una misión para la desviación de cualquier asteroide que pudiera impactar en la Tierra".

EuropaPress recogía las palabras del catedrático de la Universidad de Alicante Adriano Campo Bagatin, que explicaba que "en 2029, el asteroide Apophis, de unos 300 metros de tamaño, rozará el planeta Tierra a menos de 32.000 kilómetros de la superficie". Este es por lo tanto un riesgo real que los científicos están valorando, ya que "las colisiones de asteroides pueden volver a ocurrir", según el español.