Descubren 'oxígeno oscuro': rocas en el fondo del océano generan oxígeno sin luz

Un reciente hallazgo en las profundidades del océano Pacífico desafía las teorías tradicionales sobre la producción de oxígeno. Investigadores han descubierto que ciertos nódulos metálicos en el lecho marino pueden generar oxígeno en completa oscuridad, sin la necesidad de luz solar.

¿Qué es el oxígeno oscuro?

Este fenómeno, denominado "oxígeno oscuro", ha sido detectado en la zona Clarion-Clipperton, una región rica en nódulos de ferromanganeso, que contienen metales como manganeso y hierro. Estas formaciones, que se desarrollan a lo largo de millones de años, podrían inducir reacciones químicas capaces de dividir las moléculas de agua y liberar oxígeno. Según el profesor Andrew Sweetman, líder de la investigación en la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas, este descubrimiento supone un cambio de paradigma en la comprensión de los ecosistemas marinos profundos.

Posibles implicaciones en la exploración espacial

Además de su impacto en la biología marina, este hallazgo podría tener implicaciones en la exploración espacial. La NASA investiga si procesos similares podrían ocurrir en los océanos de lunas como Europa y Encélado, lo que aumentaría las probabilidades de encontrar vida en estos entornos extremos. Si la misma química básica funciona en estos satélites, se abriría una nueva vía para la búsqueda de microorganismos en mares alienígenas.

Controversia y desafíos

No obstante, el estudio ha generado debate. Algunas empresas mineras han refutado la existencia de fenómenos eléctricos en los nódulos, mientras que científicos independientes consideran que se requieren más experimentos para confirmar el hallazgo. The Metals Co., una compañía minera, presentó una refutación al artículo científico en Nature Geoscience, que actualmente está en revisión por pares. Por otro lado, una oceanógrafa del Centro de Ciencias Marinas Costeras del Pacífico del USGS en Santa Cruz, California, declaró que no ha observado estos fenómenos en los nódulos estudiados hasta ahora.

Impacto ambiental y minería en aguas profundas

La extracción de estos minerales en la zona Clarion-Clipperton también ha sido criticada, ya que podría afectar gravemente los ecosistemas del fondo marino. Organizaciones como Fauna & Flora advierten sobre los daños irreparables que la minería submarina podría causar, alterando el almacenamiento de carbono en el océano y destruyendo hábitats frágiles.

Sweetman y su equipo creen que es fundamental continuar con la investigación antes de proceder con la explotación de estos recursos. Mientras tanto, la comunidad científica sigue debatiendo el significado y las implicaciones del "oxígeno oscuro", con la esperanza de comprender mejor su origen y sus posibles aplicaciones tanto en la Tierra como en otros mundos.