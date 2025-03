Este virus podría ser el nuevo Zika: ¿Qué es el Oropouche?

Es posible que todavía no hayas oído hablar del virus Oropouche pero podría convertirse en el nuevo virus del Zika. Así lo cuentan desde el Canadian Medical Association Journal. Si la trayectoria mediática del Oropouche tiene algo que ver con la del Zika, eso significa que pronto podríamos vernos asfixiados por la infoxicación, enterrados entre titulares que anuncian la nueva gran pandemia. Así que, antes de llegar a ese punto, empecemos aclarando qué es el Oropouche, qué riesgos entraña realmente y cómo podemos prevenirlo.

De hecho, eso es lo que plantea el Canadian Medical Association Journal en su artículo, que está claramente enfocado a exponer algunos detalles básicos de lo que ellos mismos califican como una epidemia emergente. Si queremos ser cristalinos desde el principio, dejemos claro que el Oropouche, en principio, no es mortal. Y decimos “en principio” porque las complicaciones son poco frecuentes, pero no inexistentes. Al igual que el Zika, el mayor peligro lo corren las embarazadas, en especial durante el primer y el segundo trimestre.

La infección producida por el Oropouche, produce síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolor muscular que duran, aproximadamente, una semana. Hasta aquí nada lo distingue de otros virus que nos infectan con frecuencia, como la gripe. Sin embargo, el Oropouche puede volver a dar síntomas semanas después y, en casos graves (e infrecuentes), puede complicarse con vómitos, dolor abdominal, erupciones, meningoencefalitis e incluso la muerte. En el caso de las mujeres embarazadas, en cambio, sí es más frecuente que haya complicaciones graves, como malformaciones en el feto e, incluso, el aborto espontáneo.

Los paralelismos con el Zika son evidentes si comparamos los síntomas y el pronóstico, pero no terminan aquí. Por desgracia, no tenemos tratamiento ni vacuna que puedan protegernos de él. En todo caso, los expertos recomiendan consumir paracetamol para combatir algunos síntomas, como la fiebre y el dolor muscular, por su acción antipirética y analgésica. Un tratamiento sintomático que, en ningún caso, nos hace inmunes al virus y a sus complicaciones, en especial en el caso de las gestantes. Por lo tanto, la única solución que los expertos pueden ofrecer es evitar el contagio.

La estrategia es doble, por un lado, la geográfica, que es muy fácil de cumplir para buena parte de la población mundial. Esta consiste en, simplemente, no viajar a los lugares donde el Oropouche está brotando con fuerza. Esto es: Bolivia, Brasil, Perú, Cuba. De hecho, es importante tener en cuenta que desde la infección hasta los primeros síntomas pueden pasar de 7 a 10 días, por lo que estar en contacto con personas que hayan viajado a estos lugares en las últimas dos semanas también se considera un riesgo, aunque sean asintomáticos. La única prueba que puede determinar durante esos días la infección es una PCR (y, solo por si acaso, conviene aclarar que las PCR son pruebas específicas para cada patógeno, no serviría una PCR para COVID o gripe A).

Sin embargo, este consejo no sirve de mucho si vivimos en alguno de los países más afectados o si no podemos evitar viajar a estos lugares. La medida recomendada en este caso por la Canadian Medical Association Journal es protegerse contra el vector, porque, al igual que el Zika, este virus viaja en insectos. Concretamente en mosquitos de la especie Culex quinquefasciatus y jejenes de la especie Culicoides paraensis. Las principales medidas deben ser el uso de ropa que cubra nuestros brazos y piernas todo lo posible y, por supuesto, alejarnos de lugares donde pueda haber agua estancada. El uso de repelentes también se aconseja, por solo de aquellos que contengan DEET, icaridina o deltametrina.

Con todo esto en mente, es muy probable que el Oropouche no deba preocuparte en exceso. De hecho, si planeas viajar a alguno de los países más afectados o vives en uno de ellos, las medidas recomendadas son las mismas que las autoridades sugieren para evitar contraer otras enfermedades como la malaria o el Zika.

Canadian Medical Association Journal (CMAJ). Five things to know about…Oropouche virus. Publicado el 17 de marzo de 2025. DOI: 10.1503/cmaj.241440.

Epidemiological update: Oropouche in the Americas region. Organización Panamericana de la Salud, 2024. Disponible en: PAHO.

Clinical overview of Oropouche virus disease. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 2024. Disponible en: CDC.

Updated distribution maps of predominant Culex mosquitoes across the Americas. Gorris ME, Bartlow AW, Temple SD, et al. Parasit Vectors, 2021;14:547.

Travel health notices: Oropouche virus disease in the Americas. Agencia de Salud Pública de Canadá, 2024. Disponible en: Government of Canada.